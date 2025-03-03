В Екатеринбурге сорвался фестиваль памяти кыштымского гуманоида

В Екатеринбурге перенесли на неопределенный срок ежегодный фестиваль в честь кыштымского гуманоида по имени Алешенька. Причиной стали недостаток финансирования и «необычное время», рассказали организаторы мероприятия.
«Ввиду необычного времени фестиваль временно откладывается на неопределенный срок. В том числе и финансовых сложностей», — следует из поста феста в соцсети «ВКонтакте». При этом организаторы уверяют, что в 2025 году бал организуют точно.
Первый фестиваль в честь кыштымского карлика состоялся девять лет назад. История гуманоида до сих пор будоражит умы исследователей и уфологов. Ученые проводили конференции и высказывали самые смелые теории происхождения гуманоида. По легенде, в конце 1990-х годах в поселке Каолиновый под Кыштымом пенсионерка Тамара Просвирина нашла существо около 30 см в длину, сероватого цвета, без первичных половых признаков и пупка. Затем, по ее словам, существо погибло, а останки его украли.
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