«Время и кошельки на исходе»: США советуют Зеленскому начать переговоры о мире

В Белом доме посоветовали Зеленскому начать мирные переговоры
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В Белом доме заявили, что Зеленский не готов урегулировать украинский конфликт
В Белом доме заявили, что Зеленский не готов урегулировать украинский конфликт Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Глава Украины Владимир Зеленский должен начать мирные переговоры по ситуации в своей стране. Об этом сообщили в администрации президента США Дональда Трампа

«Терпение и кошельки США „не безграничны“, Киеву пора начать переговоры о мире», — заявили в Белом доме. Информация опубликована на официальном сайте. 

Также американская администрация отметила, что лидер Украины не готов на данный момент говорить о мире. Проблем заключается в том, что сейчас время находится не на его стороне. Кроме того, в Белом доме добавили, что продолжение украинского конфликта на подобие Первой мировой войны 1914-1918 годов является путем в никуда. 

Ранее Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social сообщил, что вечером 4 марта сделает важное заявление, касающиеся Украины. При этом он отметил, что «завтрашняя ночь будет длинной».

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Глава Украины Владимир Зеленский должен начать мирные переговоры по ситуации в своей стране. Об этом сообщили в администрации президента США Дональда Трампа.  «Терпение и кошельки США „не безграничны“, Киеву пора начать переговоры о мире», — заявили в Белом доме. Информация опубликована на официальном сайте.  Также американская администрация отметила, что лидер Украины не готов на данный момент говорить о мире. Проблем заключается в том, что сейчас время находится не на его стороне. Кроме того, в Белом доме добавили, что продолжение украинского конфликта на подобие Первой мировой войны 1914-1918 годов является путем в никуда.  Ранее Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social сообщил, что вечером 4 марта сделает важное заявление, касающиеся Украины. При этом он отметил, что «завтрашняя ночь будет длинной».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...