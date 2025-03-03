«Время и кошельки на исходе»: США советуют Зеленскому начать переговоры о мире

Глава Украины Владимир Зеленский должен начать мирные переговоры по ситуации в своей стране. Об этом сообщили в администрации президента США Дональда Трампа.
«Терпение и кошельки США „не безграничны“, Киеву пора начать переговоры о мире», — заявили в Белом доме. Информация опубликована на официальном сайте.
Также американская администрация отметила, что лидер Украины не готов на данный момент говорить о мире. Проблем заключается в том, что сейчас время находится не на его стороне. Кроме того, в Белом доме добавили, что продолжение украинского конфликта на подобие Первой мировой войны 1914-1918 годов является путем в никуда.
Ранее Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social сообщил, что вечером 4 марта сделает важное заявление, касающиеся Украины. При этом он отметил, что «завтрашняя ночь будет длинной».
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