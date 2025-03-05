05 марта 2025

Власти Сургута опубликовали график отключения горячей воды. Список

В Сургуте горячую воду отключат с 4 июня
© Служба новостей «URA.RU»
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Власти Сургута опубликовали график отключения горячей воды летом 2025 года
Власти Сургута опубликовали график отключения горячей воды летом 2025 года Фото:

В Сургуте (ХМАО) горячую воду начнут отключать с 4 июня. График опубликован на сайте «Городских тепловых сетей».

«График отключения горячего водоснабжения для производства ремонтных и регламентных работ в межотопительный период 2025-2026 года работ. С 04.06.2025 по 17.08.2025», — сообщается в документе, опубликованном на сайте.

Первыми воду отключат жителям района НВГДУ. Затем — в поселке Звездный, микрорайонах 9, 7, Железнодорожном, поселке Лунный, Дорожный, в микрорайоне 23, 24, 25, 26, 27, 30Б, поселке Юность, микрорайоне Центральном, 13, 32 и других. Полный список размещен на сайте Городских тепловых сетей Сургута.

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В Сургуте (ХМАО) горячую воду начнут отключать с 4 июня. График опубликован на сайте «Городских тепловых сетей». «График отключения горячего водоснабжения для производства ремонтных и регламентных работ в межотопительный период 2025-2026 года работ. С 04.06.2025 по 17.08.2025», — сообщается в документе, опубликованном на сайте. Первыми воду отключат жителям района НВГДУ. Затем — в поселке Звездный, микрорайонах 9, 7, Железнодорожном, поселке Лунный, Дорожный, в микрорайоне 23, 24, 25, 26, 27, 30Б, поселке Юность, микрорайоне Центральном, 13, 32 и других. Полный список размещен на сайте Городских тепловых сетей Сургута.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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