В Сургуте (ХМАО) горячую воду начнут отключать с 4 июня. График опубликован на сайте «Городских тепловых сетей».
«График отключения горячего водоснабжения для производства ремонтных и регламентных работ в межотопительный период 2025-2026 года работ. С 04.06.2025 по 17.08.2025», — сообщается в документе, опубликованном на сайте.
Первыми воду отключат жителям района НВГДУ. Затем — в поселке Звездный, микрорайонах 9, 7, Железнодорожном, поселке Лунный, Дорожный, в микрорайоне 23, 24, 25, 26, 27, 30Б, поселке Юность, микрорайоне Центральном, 13, 32 и других. Полный список размещен на сайте Городских тепловых сетей Сургута.
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