В Свердловской области подорожал самый популярный бензин

В Свердловской области подорожало самое популярное топливо — бензин марки АИ-92. С 3 февраля по 3 марта средняя стоимость достигла 55,34 рубля за литр. Актуальную статистику опубликовал Свердловскстат.
Бензин АИ-92 подорожал на 0,87%, а АИ-95 — на 0,86%, до 59,60 рубля за литр. Топливо АИ-98 подорожало наименее заметно и стало стоить 82,48 рубля в среднем (+0,34%). Дизельное топливо можно заправить по 70,82 рубля (+0,35%).
В Екатеринбурге АИ-92 можно заправиться за 56,13 рубля на некоторых заправках «Газпрома». В сети Varta топливо стоит 53,25 рубля, в «Опти» — 54,45 рубля, в Tamic Energy — 53,49 рубля, в «Лукойле» — 56,46 рубля за литр.
Бензин АИ-95 на заправках сети «Лукойл» стоит 51,52 рубля, в «Газпромнефти» — 59,13 рубля за литр, в сети Varta — 57,05 рубля. На станциях «Опти» топливо этого вида обойдется в 58,30 рубля, а в Tamic Energy — 57,29 рубля.
Стоимость АИ-98 на заправках также варьируется. На станциях Varta топливом можно заправиться за 78,85 рубля, а в «Татнефти» этот бензин стоит 82,25 рубля. Дизельное топливо на некоторых заправках «Газпромнефти» стоит 70,36 рубля, на заправках Varta — 69,75 рубля, в Tamic Energy — 69,79 рубля, а в «Лукойле» — 72,01 рубля.
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