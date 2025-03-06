Жители Ревды (Свердловская область) утром 7 марта начали получать коммунальные счета от «Водоканала» с долгами на суммы от 40 до 100 миллионов рублей. Уведомления о задолженности за несколько сотен лет присылают пользователям Сбербанка. Об этом они рассказали в Telegram.
«Мне пришел счет за 247 лет на 106 миллионов рублей. В поддержке Сбербанка сказали, что случился сбой», — написала девушка. Другой пользователь предупредил тех, у кого подключен автоплатеж. «Могут же все списать», — переживает комментатор. Уведомления с многомиллионными долгами появляются в самом приложении банка, а также их отправляют по смс.
В местном «Водоканале» призвали игнорировать подобные квитанции. Там пояснили, что реестры обновлены и в ближайшее время начисления скорректируют.
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