06 марта 2025

Свердловчанам поступают счета за ЖКХ на 100 миллионов рублей. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт по теме ЖКХ. Москва, пенсионерка, коммуналка, жкх, электричество, пенсионеры, электроэнергия, показания счетчика, счет за жкх, платежка, коммуналка, счет за коммуналку, коммунальные платежи
Счета с огромными долгами получили пользователи Сбербанка Фото:

Жители Ревды (Свердловская область) утром 7 марта начали получать коммунальные счета от «Водоканала» с долгами на суммы от 40 до 100 миллионов рублей. Уведомления о задолженности за несколько сотен лет присылают пользователям Сбербанка. Об этом они рассказали в Telegram.

«Мне пришел счет за 247 лет на 106 миллионов рублей. В поддержке Сбербанка сказали, что случился сбой», — написала девушка. Другой пользователь предупредил тех, у кого подключен автоплатеж. «Могут же все списать», — переживает комментатор. Уведомления с многомиллионными долгами появляются в самом приложении банка, а также их отправляют по смс.

В местном «Водоканале» призвали игнорировать подобные квитанции. Там пояснили, что реестры обновлены и в ближайшее время начисления скорректируют.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Жители Ревды (Свердловская область) утром 7 марта начали получать коммунальные счета от «Водоканала» с долгами на суммы от 40 до 100 миллионов рублей. Уведомления о задолженности за несколько сотен лет присылают пользователям Сбербанка. Об этом они рассказали в Telegram. «Мне пришел счет за 247 лет на 106 миллионов рублей. В поддержке Сбербанка сказали, что случился сбой», — написала девушка. Другой пользователь предупредил тех, у кого подключен автоплатеж. «Могут же все списать», — переживает комментатор. Уведомления с многомиллионными долгами появляются в самом приложении банка, а также их отправляют по смс. В местном «Водоканале» призвали игнорировать подобные квитанции. Там пояснили, что реестры обновлены и в ближайшее время начисления скорректируют.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...