В США призвали Индию отказаться от российского оружия в пользу американского

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Министр торговли США Латник призвал Индию отказаться от закупок оружия в России
Министр торговли США Латник призвал Индию отказаться от закупок оружия в России Фото:

В США призвали Индию прекратить закупки военной продукции у России и выбрать в качестве поставщика Штаты. Об этом сообщил глава американского министерства торговли Говард Латник.

«Мы говорим о военном сотрудничестве. Исторически Индия покупала значительный объем военной продукции у России. Мы считаем, это должно прекратиться», — сказал Латник в интервью India Today в соцсети Х. В своей речи он акцентировал внимание на необходимости изменения вектора военных закупок Индией.

Кроме того, Латник подчеркнул, что Штаты являются более надежным партнером по сравнению с Россией. Он также выразил озабоченность по поводу планов стран БРИКС создать альтернативу доллару, что, по его мнению, мешает укреплению отношений между США и другими странами.

В феврале 2025 года Минобороны России объявило о подписании нового соглашения с Индией, цель которого — упростить процедуры взаимодействия при проведении совместных оборонительных мероприятий. Данное соглашение дополняет уже существующую правовую основу двусторонних отношений, включая Договор о дружбе и Соглашение о военном сотрудничестве.

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В США призвали Индию прекратить закупки военной продукции у России и выбрать в качестве поставщика Штаты. Об этом сообщил глава американского министерства торговли Говард Латник. «Мы говорим о военном сотрудничестве. Исторически Индия покупала значительный объем военной продукции у России. Мы считаем, это должно прекратиться», — сказал Латник в интервью India Today в соцсети Х. В своей речи он акцентировал внимание на необходимости изменения вектора военных закупок Индией. Кроме того, Латник подчеркнул, что Штаты являются более надежным партнером по сравнению с Россией. Он также выразил озабоченность по поводу планов стран БРИКС создать альтернативу доллару, что, по его мнению, мешает укреплению отношений между США и другими странами. В феврале 2025 года Минобороны России объявило о подписании нового соглашения с Индией, цель которого — упростить процедуры взаимодействия при проведении совместных оборонительных мероприятий. Данное соглашение дополняет уже существующую правовую основу двусторонних отношений, включая Договор о дружбе и Соглашение о военном сотрудничестве.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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