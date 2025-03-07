В США призвали Индию отказаться от российского оружия в пользу американского

В США призвали Индию прекратить закупки военной продукции у России и выбрать в качестве поставщика Штаты. Об этом сообщил глава американского министерства торговли Говард Латник.
«Мы говорим о военном сотрудничестве. Исторически Индия покупала значительный объем военной продукции у России. Мы считаем, это должно прекратиться», — сказал Латник в интервью India Today в соцсети Х. В своей речи он акцентировал внимание на необходимости изменения вектора военных закупок Индией.
Кроме того, Латник подчеркнул, что Штаты являются более надежным партнером по сравнению с Россией. Он также выразил озабоченность по поводу планов стран БРИКС создать альтернативу доллару, что, по его мнению, мешает укреплению отношений между США и другими странами.
В феврале 2025 года Минобороны России объявило о подписании нового соглашения с Индией, цель которого — упростить процедуры взаимодействия при проведении совместных оборонительных мероприятий. Данное соглашение дополняет уже существующую правовую основу двусторонних отношений, включая Договор о дружбе и Соглашение о военном сотрудничестве.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.