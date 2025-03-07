07 марта 2025

Трамп рассмотрит переброску американских войск из Германии

© Служба новостей «URA.RU»
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Трамп задумался о переброске войск
Трамп задумался о переброске войск Фото:

Американский президент Дональд Трамп планирует передислокацию войск США из ФРГ в Венгрию. Об этом сообщают источники, близкие к администрации главы Белого дома.

«Трампа злит, что союзники в Европе похоже выступают за [конфликт на Украине]. Он думает о переброске войск из Германии в Венгрию», — передает The Daily Telegraph, ссылаясь на свои источники.

Согласно открытым данным, в Германии размещены в настоящее время около 35 тысяч американских военнослужащих. Они дислоцируются на военных базах, принадлежащих США.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан встречался с Трампом еще летом 2024 года. Политики обсуждали, в том числе украинский конфликт. Трамп и Орбан продемонстрировали близость позиций по проблеме урегулирования ситуации на Украине, передает «Национальная служба новостей».

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Американский президент Дональд Трамп планирует передислокацию войск США из ФРГ в Венгрию. Об этом сообщают источники, близкие к администрации главы Белого дома. «Трампа злит, что союзники в Европе похоже выступают за [конфликт на Украине]. Он думает о переброске войск из Германии в Венгрию», — передает The Daily Telegraph, ссылаясь на свои источники. Согласно открытым данным, в Германии размещены в настоящее время около 35 тысяч американских военнослужащих. Они дислоцируются на военных базах, принадлежащих США. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан встречался с Трампом еще летом 2024 года. Политики обсуждали, в том числе украинский конфликт. Трамп и Орбан продемонстрировали близость позиций по проблеме урегулирования ситуации на Украине, передает «Национальная служба новостей».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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