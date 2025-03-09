09 марта 2025
08 марта 2025

Прокуратура проводит проверку после массового ДТП в Пермском крае

© Служба новостей «URA.RU»
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В автоаварии пострадали семь человек, включая троих детей
В автоаварии пострадали семь человек, включая троих детей Фото:

Прокуратура Краснокамска (Пермский край) проводит проверку по факту массового ДТП на федеральной трассе М-12, в котором погиб человек. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Пермского края.

«Прокуратура Краснокамска выясняет причины ДТП на трассе М-12 в районе села Усть-Сыны. Предварительно, днем 9 марта 2025 года, водитель автомобиля Mazda не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения. Водитель большегруза, уходя от удара, совершил столкновение с автомобилем Toyota. Водитель Toyota от полученных травм скончался на месте аварии», — говорится в telegram-канале краевой прокуратуры.

Ранее стало известно, что в воскресенье, 9 марта, в Пермском крае произошло массовое дорожно-транспортное происшествие. В результате автоаварии вблизи села Усть-Сыны пострадали семь человек, включая троих детей.

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Прокуратура Краснокамска (Пермский край) проводит проверку по факту массового ДТП на федеральной трассе М-12, в котором погиб человек. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Пермского края. «Прокуратура Краснокамска выясняет причины ДТП на трассе М-12 в районе села Усть-Сыны. Предварительно, днем 9 марта 2025 года, водитель автомобиля Mazda не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения. Водитель большегруза, уходя от удара, совершил столкновение с автомобилем Toyota. Водитель Toyota от полученных травм скончался на месте аварии», — говорится в telegram-канале краевой прокуратуры. Ранее стало известно, что в воскресенье, 9 марта, в Пермском крае произошло массовое дорожно-транспортное происшествие. В результате автоаварии вблизи села Усть-Сыны пострадали семь человек, включая троих детей.
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© Служба новостей «URA.RU»
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