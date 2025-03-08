В воскресенья, 9 марта, около 15:00 на трассе М7 «Волга» между Нытвой и Краснокамском в Пермском крае произошло массовое дорожно-транспортное происшествие. В результате автоаварии вблизи села Усть-Сыны пострадали семь человек, включая троих детей. Снятые очевидцами кадры опубликованы в телеграм-канале «ЧП Пермь»
«В ДТП под Краснокамском пострадали семь человек. Двоих, девочка и женщина, госпитализировали. Еще троих, двух детей и женщину, отвезли в травмпункт, а потом отпустили на амбулаторное лечение. Один мужчина отказался от госпитализации. На месте ДТП до приезда медиков скончалась женщина», — предает «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на данные краевого минздрава.
По предварительным данным, в аварии участвовали фура и несколько легковых. В результате на трассе образовалась пробка длиной в 10 километров в обе стороны.
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