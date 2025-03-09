09 марта 2025

Митрополит Кульберг освятил «УГМК-Арену» к приезду федеральных VIP

Митрополит Кульберг провел чин освещения «УГМК-Арены»
© Служба новостей «URA.RU»
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Официальное открытие площадки состоится 10 марта
Официальное открытие площадки состоится 10 марта Фото:

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений (Кульберг) 10 марта провел чин освящения «УГМК-Арены», на открытие которой ждут министра спорта РФ Михаила Дегтярева, первого вице-спикера Совета Федерации Владимира Якушева (бывший полпред президента РФ на Урале) и других высокопоставленных гостей. Об этом рассказал священник в своем telegram-канале.

«Больше пяти лет продолжалось в Екатеринбурге строительство ледовой „УГМК-Арены“. Завтра здесь пройдет первый хоккейный матч. А сегодня провели чин освящения этого важного для региона объекта», — написал митрополит.

Кульберг выразил надежду, что вскоре на площадке «Автомобилист» сыграет с киевским «Соколом». «Желаю удачи уральским спортсменам и их болельщикам. С Богом!» — отметил он.

Новый лед «Автомобилист» опробует в матче с московским ЦСКА. Перед открытием арены городская Госавтоинспекция предупредила, что будет следить за ситуацией вокруг стадиона и попросила водителей не приезжать на своих машинах из-за высокой вероятности пробок. Билеты на матч раскуплены, а сайт клуба даже не выдержал наплыва желающих. Новая ледовая арена является крупнейшим крытым спортивным объектом на Урале.

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Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений (Кульберг) 10 марта провел чин освящения «УГМК-Арены», на открытие которой ждут министра спорта РФ Михаила Дегтярева, первого вице-спикера Совета Федерации Владимира Якушева (бывший полпред президента РФ на Урале) и других высокопоставленных гостей. Об этом рассказал священник в своем telegram-канале. «Больше пяти лет продолжалось в Екатеринбурге строительство ледовой „УГМК-Арены“. Завтра здесь пройдет первый хоккейный матч. А сегодня провели чин освящения этого важного для региона объекта», — написал митрополит. Кульберг выразил надежду, что вскоре на площадке «Автомобилист» сыграет с киевским «Соколом». «Желаю удачи уральским спортсменам и их болельщикам. С Богом!» — отметил он. Новый лед «Автомобилист» опробует в матче с московским ЦСКА. Перед открытием арены городская Госавтоинспекция предупредила, что будет следить за ситуацией вокруг стадиона и попросила водителей не приезжать на своих машинах из-за высокой вероятности пробок. Билеты на матч раскуплены, а сайт клуба даже не выдержал наплыва желающих. Новая ледовая арена является крупнейшим крытым спортивным объектом на Урале.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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