Митрополит Кульберг освятил «УГМК-Арену» к приезду федеральных VIP

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений (Кульберг) 10 марта провел чин освящения «УГМК-Арены», на открытие которой ждут министра спорта РФ Михаила Дегтярева, первого вице-спикера Совета Федерации Владимира Якушева (бывший полпред президента РФ на Урале) и других высокопоставленных гостей. Об этом рассказал священник в своем telegram-канале.
«Больше пяти лет продолжалось в Екатеринбурге строительство ледовой „УГМК-Арены“. Завтра здесь пройдет первый хоккейный матч. А сегодня провели чин освящения этого важного для региона объекта», — написал митрополит.
Кульберг выразил надежду, что вскоре на площадке «Автомобилист» сыграет с киевским «Соколом». «Желаю удачи уральским спортсменам и их болельщикам. С Богом!» — отметил он.
Новый лед «Автомобилист» опробует в матче с московским ЦСКА. Перед открытием арены городская Госавтоинспекция предупредила, что будет следить за ситуацией вокруг стадиона и попросила водителей не приезжать на своих машинах из-за высокой вероятности пробок. Билеты на матч раскуплены, а сайт клуба даже не выдержал наплыва желающих. Новая ледовая арена является крупнейшим крытым спортивным объектом на Урале.
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