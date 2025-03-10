Рогов объяснил, почему Маск не будет отключать Starlink на Украине

Американский миллиардер Илон Маск не отключит систему Starlink на Украине из-за своих бизнес-интересов. Такое мнение выразил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
«Starlink работает и продолжает работать на территории постукраинского пространства, и уверен, что ничего в этом вопросе не изменится. Тут во главе угла — бизнес-интересы», — передает слова Рогова РИА Новости. Он добавил, что Маск получает значительные доходы от работы Starlink в этом регионе и отключение системы нанесло бы удар по его бизнесу.
Несмотря на несогласие с политикой Киева, Маск подтвердил, что Starlink продолжит работать на Украине. Ранее в СМИ сообщалось о переговорах США по украинским ресурсам, где обсуждалась возможность отключения Starlink, однако миллиардер опроверг эту информацию.
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