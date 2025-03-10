Рогов объяснил, почему Маск не будет отключать Starlink на Украине

Рогов: Маск не прекратит работу Starlink на Украине из-за своих бизнес-интересов
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Маск продолжит зарабатывать деньги на работе Starlink на Украине, заявил Рогов
Маск продолжит зарабатывать деньги на работе Starlink на Украине, заявил Рогов Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Американский миллиардер Илон Маск не отключит систему Starlink на Украине из-за своих бизнес-интересов. Такое мнение выразил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

«Starlink работает и продолжает работать на территории постукраинского пространства, и уверен, что ничего в этом вопросе не изменится. Тут во главе угла — бизнес-интересы», — передает слова Рогова РИА Новости. Он добавил, что Маск получает значительные доходы от работы Starlink в этом регионе и отключение системы нанесло бы удар по его бизнесу.

Несмотря на несогласие с политикой Киева, Маск подтвердил, что Starlink продолжит работать на Украине. Ранее в СМИ сообщалось о переговорах США по украинским ресурсам, где обсуждалась возможность отключения Starlink, однако миллиардер опроверг эту информацию. 

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Американский миллиардер Илон Маск не отключит систему Starlink на Украине из-за своих бизнес-интересов. Такое мнение выразил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. «Starlink работает и продолжает работать на территории постукраинского пространства, и уверен, что ничего в этом вопросе не изменится. Тут во главе угла — бизнес-интересы», — передает слова Рогова РИА Новости. Он добавил, что Маск получает значительные доходы от работы Starlink в этом регионе и отключение системы нанесло бы удар по его бизнесу. Несмотря на несогласие с политикой Киева, Маск подтвердил, что Starlink продолжит работать на Украине. Ранее в СМИ сообщалось о переговорах США по украинским ресурсам, где обсуждалась возможность отключения Starlink, однако миллиардер опроверг эту информацию. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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