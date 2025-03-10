Стало известно, какие магазины появятся в ТРЦ «iMall Эспланада» в Перми вместо закрывшихся

В пермском ТРЦ «iMall Эспланада» откроются три новых магазина. Они займут площади RE, XC, CR и MO, которые ранее заявили об уходе из торгового центра. Какие отделы появятся, рассказал URA.RU учредитель группы компаний «Проспект», девелопер «iMall Эспланада» Александр Петров.
«Вместо отделов, принадлежащих ООО „Ре Трейдинг“, откроются первый в Перми магазин российского бренда Mascotte, дом моды Henderson и магазин молодежного бренда одежды Face code. Так же на большую площадь перемещается любимый многими магазин Zarina», — рассказал Петров.
Он добавил, что торговые центры требуют постоянного обновления. Иначе посетители потеряют к ним интерес. Поэтому ротация арендаторов — ключевой элемент в привлечении горожан. «На площади, занимаемые уже слегка надоевшими магазинами, приходят новые торговые операторы, способные привлечь и даже удивить», — отметил Петров.
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