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17 января 2018
Главные новости Свердловской области
19:48  17 января 2018 1

Именитый уральский банкир возвращается в политику

Олег Гусев стал теневым куратором президентской кампании. Его враги из мэрии ослабли
Константин Джултаев
© Служба новостей «URA.RU»
Празднование 105-летия Екатеринбургского театра оперы и балета. Екатеринбург, гусев олег
Свердловские элиты готовятся к встрече старого знакомогоФото: Анна Майорова © URA.RU

Свердловские политики следят за усилением аппаратных позиций президента АО «Уральский финансовый холдинг» Олега Гусева, ожидая его возвращения после восьмилетнего перерыва в большую политику. Именно на принадлежащих ему площадях расположился свердловский региональный избирательный штаб кандидата на пост президента РФ Владимира Путина. По мнению источников «URA.RU», такой выбор стал неслучайным и принесет бизнесмену большие дивиденды.

Штаб открылся сегодня вечером в здании жилого комплекса «Главный проспект» в Екатеринбурге по адресу проспект Ленина, 8, где раньше располагался лабораторный корпус аффилированного с бизнесменом Екатеринбургского завода ОЦМ. В 2004 году основным акционером предприятия стала «Ренова». Спустя еще два года после закрытия производственной площадки бизнесмен выкупил здание и прилегающий к нему участок площадью 1,85 гектара.

Работы на заводе ОЦМ: снесли часть здания. Екатеринбург, проспект ленина8, оцм
Старый облик здания завода ОЦМ сегодня уже никто не вспомнит
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Олег Гусев обнародовал проект строительства на нем элитного жилого комплекса «Главный проспект». Однако его запуск пришлось отложить почти на 10 лет из-за ожесточенных споров с городской администрацией. Застройщик мог согласовать с чиновниками проект планировки территории. Представители городской администрации высказывали мнение, что девелопер Олег Гусев значительно превысил допустимые нормативы плотности застройки.

По данным источников в мэрии, помимо экономического конфликт носил и политический характер. Руководители города не могли простить Олегу Гусеву резкой критики в их адрес, которую он высказывал в ходе выборов главы города в 2003 году. По итогам голосования бизнесмен занял третье место. Последующие пять лет он проработал в правительстве Свердловской области на посту руководителя Южного управленческого округа, покинув этот пост одновременно с отставкой экс-губернатора Эдуарда Росселя.

После этого Олег Гусев надолго ушел в «тень», вплотную занявшись другими банковскими и девелоперскими проектами. В частности, он начал строительство коттеджного поселка «Дубрава», в котором поселились многие представители свердловской элиты. В числе последних — руководитель исполкома свердловского ОНФ Жанна Рябцева.

Соревнования в КСК "Дубрава". Свердловская область, Верхнее Дуброво, ельцина наина, гусев олег
В поселке «Дубрава» в гостях у Олега Гусева была даже вдова Бориса Ельцина
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Отношения с администрацией города при этом у бизнесмена остались напряженными. Лишь в 2015 году ему удалось сдать первую очередь «Главного проспекта». В этом же году должна была стартовать подготовка проектов планировки и проекта межевания территории для последующих очередей строительства. Но спустя месяц реализация документа была заблокирована Общественной палатой уральской столицы.

Принципиальные изменения произошли во второй половине 2017 года. Как сообщил «URA.RU» источник в структурах городской власти, именно тогда Гусев окончательно согласовал вопрос и получил разрешение на строительство следующих очередей «Главного проспекта». В частности, ему пошли навстречу бывшие оппоненты из мэрии. По неофициальным данным, муниципальные чиновники отказались от своих претензий в адрес Олега Гусева крайне неохотно.

«Было понятно, что решение дать Гусеву „зеленый свет“ было принято „выше“. В администрации города его лишь исполнили», — поясняет источник «URA.RU».

По его словам, в настоящее время девелопер ищет соинвесторов, готовых вложить средства в его идею. Он также надеется, что предложенная бизнесменом плотность застройки в ходе окончательных согласований будет снижена.

В областных структурах власти не исключают, что после президентской кампании бизнесмен вернется в большую политику. В частности, обсуждается возможность его назначения в правительство области на пост министра экономики. В самом кабинете министров не верят, что эта позиция достанется Олегу Гусеву — кресло руководителя ведомства уже обещано близкому к мэрии директору МУП «Водоканал» Александру Ковальчику. Но не исключают форс-мажорного развития ситуации.

Сам Олег Гусев в беседе с корреспондентом «URA.RU» исключил свое возвращение в правительство и в политику в целом. «Я туда не рвусь, да и мне никто ничего не предлагал», — отметил он.

Получить официальные комментарии у представителей областных властей и дозвониться до руководителя исполкома свердловского ОНФ, сопредседателя избирательного Штаба Жанны Рябцевой не удалось.

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