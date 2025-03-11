Wildberries запустила видеоплатформу Wibes

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С помощью Wibes пользователи смогут добавлять товары в корзину во время просмотра видеороликов
С помощью Wibes пользователи смогут добавлять товары в корзину во время просмотра видеороликов Фото:

Компания Wildberries объявила о запуске новой видеоплатформы Wibes, предназначенной для покупателей, продавцов и блогеров. Об этом маркетплейс сообщил в своих соцсетях.

«Мы создали новое приложение Wibes с короткими видео. Wibes — это первый в России контентплейс, где можно смотреть и загружать ролики, вдохновляться трендами», — передает telegram-канал.

Wibes предоставляет возможность подбора и покупки товаров во время просмотра видеороликов продолжительностью до 90 секунд, включая обзоры, подборки, информацию о новинках и текущих трендах. Приложение уже можно скачать в магазинах Google Play, App Store и RuStore.

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Компания Wildberries объявила о запуске новой видеоплатформы Wibes, предназначенной для покупателей, продавцов и блогеров. Об этом маркетплейс сообщил в своих соцсетях. «Мы создали новое приложение Wibes с короткими видео. Wibes — это первый в России контентплейс, где можно смотреть и загружать ролики, вдохновляться трендами», — передает telegram-канал. Wibes предоставляет возможность подбора и покупки товаров во время просмотра видеороликов продолжительностью до 90 секунд, включая обзоры, подборки, информацию о новинках и текущих трендах. Приложение уже можно скачать в магазинах Google Play, App Store и RuStore.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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