Главу челябинского села осудили за растрату бюджета

Бывший глава села Буранное Агаповского района Челябинской области осужден по двум статьям уголовного кодекса за присвоение и растрату и превышение полномочий. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.
«Агаповский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего главы Буранного сельского поселения. Он признан виновным по ч.3 ст.160 УК РФ (присвоение и растрата), п. „е“ ч.3 ст.286 УК РФ (превышение должностных полномочий)», — пояснили в пресс-службе ведомства.
В пресс-службе региональной прокуратуры уточнили, что мужчина летом 2023 года договорился с поставщиком стройматериалов, что тот якобы привозит для нужд администрации товары, а муниципалитет заплатит за них 35 тысяч рублей. Деньги бизнесмен потом вернул главе.
Чуть раньше, весной 2023 года, глава получил районные деньги для укрепления дамбы на реке Нижняя Солодянка, но не успел до осени заключить контракт. Чтобы его не ругали и не забрали деньги, он оформил контракт с бизнесменом, перечислил 92 тысячи рублей и подписал акты работ, а подрядчик пообещал ему, что сделает все только следующей весной.
«В ходе расследования причиненный ущерб бывшим главой возмещен. Суд назначил виновному наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком два года, со штрафом в размере 100 тысяч рублей», — добавили в пресс-службе ведомства. Кроме того, ему нельзя занимать должности в органах власти еще два года.
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