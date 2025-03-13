Свердловские срочники рассказали, как попали в руки украинских палачей под Суджей

ВСУ схватили свердловских срочников и увезли в лагерь для пленных русских солдат

13 марта 2025 в 18:28 Размер текста - 17 +

Уральцы попали в плен летом прошлого года (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Свердловские солдаты-срочники Владимир и Егор были взяты в плен украинскими войсками в районе Суджи, когда искали укрытие. Юноши были вынуждены покинуть свои позиции из-за нехватки боеприпасов. В общей сложности они провели в плену ВСУ семь месяцев, став очевидцами массовых расправ над контрактниками и гражданским населением. Владимир и Егор были направлены из Екатеринбурга на службу в Курскую область. Они находились в приграничном поселке Свердликово, когда 6 августа 2024 года началось украинское вторжение. Вместе с коллегами по службе они участвовали в оборонительных действиях до тех пор, пока не исчерпался боекомплект. В результате интенсивных боевых действий со стороны противника группа была разбита. Срочники были вынуждены прятаться почти две недели в близлежащих населенных пунктах, пока в конечном итоге не были взяты в плен. Украинские военные проверяли пленных на «вшивость». «Они сначала нам не верили, что мы срочники. Мои документы сгорели, доказать ничего не мог. Огребли мы, конечно, знатно, — говорит собеседник RT. — Я не знаю, почему они мне в итоге поверили, допрашивали нас три раза. Мы слышали, что они не могли решить, оставлять нас в живых или нет, связывались по рации с кем-то, и один в итоге сказал: „Оставляй, в обменный фонд пойдут“. Контрактников они не щадили: мы были свидетелями, как они их „обнуляли“. И мирных расстреливали, которые не могли документы предъявить и ничего доказать». Двух солдат срочной службы удалось вызволить из украинского плена благодаря усилиям российских военных. Бойцов удерживали в одном из поселков в районе Суджи, где было оборудовано место для содержания пленных. Операция по освобождению свердловских военнослужащих была успешно реализована 8 марта. Один из освобожденных является уроженцем Дегтярска, а другой — поселка Махнево. Важную роль в проведении операции сыграл десантник из Новой Ляли. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Свердловские солдаты-срочники Владимир и Егор были взяты в плен украинскими войсками в районе Суджи, когда искали укрытие. Юноши были вынуждены покинуть свои позиции из-за нехватки боеприпасов. В общей сложности они провели в плену ВСУ семь месяцев, став очевидцами массовых расправ над контрактниками и гражданским населением. Владимир и Егор были направлены из Екатеринбурга на службу в Курскую область. Они находились в приграничном поселке Свердликово, когда 6 августа 2024 года началось украинское вторжение. Вместе с коллегами по службе они участвовали в оборонительных действиях до тех пор, пока не исчерпался боекомплект. В результате интенсивных боевых действий со стороны противника группа была разбита. Срочники были вынуждены прятаться почти две недели в близлежащих населенных пунктах, пока в конечном итоге не были взяты в плен. Украинские военные проверяли пленных на «вшивость». «Они сначала нам не верили, что мы срочники. Мои документы сгорели, доказать ничего не мог. Огребли мы, конечно, знатно, — говорит собеседник RT. — Я не знаю, почему они мне в итоге поверили, допрашивали нас три раза. Мы слышали, что они не могли решить, оставлять нас в живых или нет, связывались по рации с кем-то, и один в итоге сказал: „Оставляй, в обменный фонд пойдут“. Контрактников они не щадили: мы были свидетелями, как они их „обнуляли“. И мирных расстреливали, которые не могли документы предъявить и ничего доказать». Двух солдат срочной службы удалось вызволить из украинского плена благодаря усилиям российских военных. Бойцов удерживали в одном из поселков в районе Суджи, где было оборудовано место для содержания пленных. Операция по освобождению свердловских военнослужащих была успешно реализована 8 марта. Один из освобожденных является уроженцем Дегтярска, а другой — поселка Махнево. Важную роль в проведении операции сыграл десантник из Новой Ляли.