В Башкортостане арестованы мэр и его зам

В Башкортостане мэр города Бирска Виктория Бурдина и его заместитель арестованы по обвинению в получении взятки и посредничестве в ее получении. Об этом сообщило следственное управление СК РФ по региону. Чиновникам предъявлены обвинения в получении взятки и посредничестве во взяточничестве.
«Предъявлено обвинение главе администрации города Бирска и ее заместителю. В зависимости от роли и степени участия каждого, они обвиняются в превышении должностных полномочий и посредничестве во взяточничестве (ч. 3 ст. 290, ч. 2 ст. 291.1 УК РФ)», — говорится в сообщении СК РФ. Об этом представители ведомства написали в личном telegram-канале.
Следствие утверждает, что в декабре 2024 года мэр города через своего заместителя получил взятку от представителя подрядной организации за подписание актов выполненных работ, которые фактически не соответствовали проектно-сметной документации. Кроме того, в июне 2023 года мэр продал объект культурного наследия «Дом Коновалова» по заниженной цене, что привело к возбуждению уголовного дела после проверки прокуратуры региона.
Преступные факты были выявлены в процессе совместных операций следственного комитета, сотрудников регионального управления ФСБ и прокуратуры. На данный момент с обвиняемыми проведены предварительные следственные процедуры. Работа по сбору и документированию доказательств по данному делу продолжается.
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