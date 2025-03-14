Пермский суд ужесточил наказание бутлегеру за контрафактный алкоголь

В Перми удовлетворил апелляционное представление городской прокуратуры на приговор Свердловского райсуда в отношении продавца контрафактного алкоголя. Виновному заменено условное наказания реальным сроком. Об этом сообщается на сайте прокуратуры Пермского края.
«Прокуратура гне согласилась с мягкостью приговора и направила на него апелляционное представление. Учитывая серьезность преступления, а в ходе следствия было изъято свыше 12 тысяч бутылок контрафактного алкоголя, наличие в действиях обвиняемого рецидива, государственное обвинение потребовало назначить наказание в виде лишения свободы и штрафа как дополнительного наказания», — уточнили в ведомстве.
Пермский краевой суд удовлетворил апелляцию прокуратуры Перми. Приговор изменен: виновному назначили 2 года лишения свободы и штраф в 300 тысяч рублей. Наказание будет отбываться в колонии строгого режима. Подсудимого взяли под стражу в зале суда.
Ранее URA.RU рассказывало о том, что в декабре 2024 года Свердловский районный суд Перми признал мужчину виновным и приговорил к условному наказанию на три года. Также он должен будет выплатить 200 тысяч в виде штрафа.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!