Пермский суд ужесточил наказание бутлегеру за контрафактный алкоголь

Пермяка отправили в колонию строгого режима за продажу контрафактного алкоголя
© Служба новостей «URA.RU»
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Прокуратура Перми не согласилась с мягкостью приговора бутлегеру
Прокуратура Перми не согласилась с мягкостью приговора бутлегеру Фото:

В Перми удовлетворил апелляционное представление городской прокуратуры на приговор Свердловского райсуда в отношении продавца контрафактного алкоголя. Виновному заменено условное наказания реальным сроком. Об этом сообщается на сайте прокуратуры Пермского края. 

«Прокуратура гне согласилась с мягкостью приговора и направила на него апелляционное представление. Учитывая серьезность преступления, а в ходе следствия было изъято свыше 12 тысяч бутылок контрафактного алкоголя, наличие в действиях обвиняемого рецидива, государственное обвинение потребовало назначить наказание в виде лишения свободы и штрафа как дополнительного наказания», — уточнили в ведомстве.

Пермский краевой суд удовлетворил апелляцию прокуратуры Перми. Приговор изменен: виновному назначили 2 года лишения свободы и штраф в 300 тысяч рублей. Наказание будет отбываться в колонии строгого режима. Подсудимого взяли под стражу в зале суда.

Ранее URA.RU рассказывало о том, что в декабре 2024 года Свердловский районный суд Перми признал мужчину виновным и приговорил к условному наказанию на три года. Также он должен будет выплатить 200 тысяч в виде штрафа.

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В Перми удовлетворил апелляционное представление городской прокуратуры на приговор Свердловского райсуда в отношении продавца контрафактного алкоголя. Виновному заменено условное наказания реальным сроком. Об этом сообщается на сайте прокуратуры Пермского края.  «Прокуратура гне согласилась с мягкостью приговора и направила на него апелляционное представление. Учитывая серьезность преступления, а в ходе следствия было изъято свыше 12 тысяч бутылок контрафактного алкоголя, наличие в действиях обвиняемого рецидива, государственное обвинение потребовало назначить наказание в виде лишения свободы и штрафа как дополнительного наказания», — уточнили в ведомстве. Пермский краевой суд удовлетворил апелляцию прокуратуры Перми. Приговор изменен: виновному назначили 2 года лишения свободы и штраф в 300 тысяч рублей. Наказание будет отбываться в колонии строгого режима. Подсудимого взяли под стражу в зале суда. Ранее URA.RU рассказывало о том, что в декабре 2024 года Свердловский районный суд Перми признал мужчину виновным и приговорил к условному наказанию на три года. Также он должен будет выплатить 200 тысяч в виде штрафа.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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