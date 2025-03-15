15 марта 2025
14 марта 2025

Житель Соликамска снялся в шоу «ДНК» на НТВ ради отцовского наследства. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Телепрограмма вышла под названием «Внебрачный наследник»
Телепрограмма вышла под названием «Внебрачный наследник» Фото:

Чтобы установить родство со своим умершим отцом и получить наследство на законных основаниях, 21-летний Станислав Резвухин из Соликамска (Пермский край) принял участие в съемках программы «ДНК». Передача вышла в эфир на телеканале НТВ.

«У него [отца] есть квартира и доля в трехкомнатной квартире его бабушки. Если он при жизни мне ничего не дал, то хотя бы после смерти я что-то хочу получить. Я же его сын, как-никак, единственный», — пояснил герой программы.

Резвухин рассказал, что в свидетельстве о рождении вместо имени отца стоит прочерк. Когда родился мальчик, мужчина сидел в тюрьме, на маме Станислава он так и не женился. Квартира нужна молодому человеку, чтобы начать жить самостоятельно и съехать от бабушки, с которой он проживает. Тест ДНК установил степень родства на 99,9%.

Ранее URA.RU о пенсионерке из Прикамья, которая снялась шоу НТВ, чтобы выяснить, является ли ее внук родным ребенком ее умершего сына. Она подозревала, что невестка могла забеременеть от арабского шейха.

Станислав Резвухин впервые увидел своего отца в пять лет при встрече из колонии
Станислав Резвухин впервые увидел своего отца в пять лет при встрече из колонии
Фото:

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Чтобы установить родство со своим умершим отцом и получить наследство на законных основаниях, 21-летний Станислав Резвухин из Соликамска (Пермский край) принял участие в съемках программы «ДНК». Передача вышла в эфир на телеканале НТВ. «У него [отца] есть квартира и доля в трехкомнатной квартире его бабушки. Если он при жизни мне ничего не дал, то хотя бы после смерти я что-то хочу получить. Я же его сын, как-никак, единственный», — пояснил герой программы. Резвухин рассказал, что в свидетельстве о рождении вместо имени отца стоит прочерк. Когда родился мальчик, мужчина сидел в тюрьме, на маме Станислава он так и не женился. Квартира нужна молодому человеку, чтобы начать жить самостоятельно и съехать от бабушки, с которой он проживает. Тест ДНК установил степень родства на 99,9%. Ранее URA.RU о пенсионерке из Прикамья, которая снялась шоу НТВ, чтобы выяснить, является ли ее внук родным ребенком ее умершего сына. Она подозревала, что невестка могла забеременеть от арабского шейха.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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