Чтобы установить родство со своим умершим отцом и получить наследство на законных основаниях, 21-летний Станислав Резвухин из Соликамска (Пермский край) принял участие в съемках программы «ДНК». Передача вышла в эфир на телеканале НТВ.
«У него [отца] есть квартира и доля в трехкомнатной квартире его бабушки. Если он при жизни мне ничего не дал, то хотя бы после смерти я что-то хочу получить. Я же его сын, как-никак, единственный», — пояснил герой программы.
Резвухин рассказал, что в свидетельстве о рождении вместо имени отца стоит прочерк. Когда родился мальчик, мужчина сидел в тюрьме, на маме Станислава он так и не женился. Квартира нужна молодому человеку, чтобы начать жить самостоятельно и съехать от бабушки, с которой он проживает. Тест ДНК установил степень родства на 99,9%.
Ранее URA.RU о пенсионерке из Прикамья, которая снялась шоу НТВ, чтобы выяснить, является ли ее внук родным ребенком ее умершего сына. Она подозревала, что невестка могла забеременеть от арабского шейха.
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