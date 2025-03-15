В Перми родители подростка заплатят 77 тысяч рублей за надпись на капоте Renault Logan

В Перми родители подростка заплатят более 77 тысяч рублей за повреждение иномарки. С исковым заявлением обратился владелец иномарки, припарковавший ее в микрорайоне «Кислотные дачи». Об этом сообщили в Орджоникидзевском районному суде.
«Подростки, отпросившись у родителей на ночевку друг у друга, отправились гулять. Один из них, 13-летний мальчик, в стремлении самоутвердиться горлышком разбитой пивной бутылки нацарапал надпись на капоте автомобиля Renault Logan, припаркованного на улице Уссурийской», — говорится на странице «Вконтакте» суда.
Позже юный вандал раскаялся в своих действиях. Суд удовлетворил исковые требования автовладельца и обязал родителей мальчика выплатить 77 500 рублей в качестве компенсации за ремонт автомобиля. Решение в законную силу не вступило.
Ранее URA.RU рассказывало, что пермская полиция вычислила молодого человека, которого подозревают в повреждении нескольких остановочных комплексов. Ночью 16-летний парень молотком разбил четыре остановки в Мотовилихинском районе краевого центра.
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