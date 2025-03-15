15 марта 2025
14 марта 2025

В Перми родители подростка заплатят 77 тысяч рублей за надпись на капоте Renault Logan

По решению суда родители юного вандала заплатят за ущерб иномарке в Перми
© Служба новостей «URA.RU»
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Подросток нацарапал надпись на капоте автомобиля, чтобы самоутвердиться перед другом
Подросток нацарапал надпись на капоте автомобиля, чтобы самоутвердиться перед другом Фото:

В Перми родители подростка заплатят более 77 тысяч рублей за повреждение иномарки. С исковым заявлением обратился владелец иномарки, припарковавший ее в микрорайоне «Кислотные дачи». Об этом сообщили в Орджоникидзевском районному суде. 

«Подростки, отпросившись у родителей на ночевку друг у друга, отправились гулять. Один из них, 13-летний мальчик, в стремлении самоутвердиться горлышком разбитой пивной бутылки нацарапал надпись на капоте автомобиля Renault Logan, припаркованного на улице Уссурийской», — говорится на странице «Вконтакте» суда. 

Позже юный вандал раскаялся в своих действиях. Суд удовлетворил исковые требования автовладельца и обязал родителей мальчика выплатить 77 500 рублей в качестве компенсации за ремонт автомобиля. Решение в законную силу не вступило.

Ранее URA.RU рассказывало, что пермская полиция вычислила молодого человека, которого подозревают в повреждении нескольких остановочных комплексов. Ночью 16-летний парень молотком разбил четыре остановки в Мотовилихинском районе краевого центра. 

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В Перми родители подростка заплатят более 77 тысяч рублей за повреждение иномарки. С исковым заявлением обратился владелец иномарки, припарковавший ее в микрорайоне «Кислотные дачи». Об этом сообщили в Орджоникидзевском районному суде.  «Подростки, отпросившись у родителей на ночевку друг у друга, отправились гулять. Один из них, 13-летний мальчик, в стремлении самоутвердиться горлышком разбитой пивной бутылки нацарапал надпись на капоте автомобиля Renault Logan, припаркованного на улице Уссурийской», — говорится на странице «Вконтакте» суда.  Позже юный вандал раскаялся в своих действиях. Суд удовлетворил исковые требования автовладельца и обязал родителей мальчика выплатить 77 500 рублей в качестве компенсации за ремонт автомобиля. Решение в законную силу не вступило. Ранее URA.RU рассказывало, что пермская полиция вычислила молодого человека, которого подозревают в повреждении нескольких остановочных комплексов. Ночью 16-летний парень молотком разбил четыре остановки в Мотовилихинском районе краевого центра. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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