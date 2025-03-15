В левобережной части Нытвы (Пермский край) из-за аварии на теплосетях часть домов осталась без отопления или получает тепло в ограниченном режиме. Бригады компании «Газпром теплоэнерго Киров» продолжают проведение аварийно-восстановительных работ. Об этом сообщается на странице администрации Нытвенского округа в соцсети «Вконтакте».
«На комиссии по чрезвычайным ситуациям разработан план действий по восстановлению подачи тепла, на месте работает бригада. Для проведения работ привлечены дополнительные силы и техника», — рассказали в муниципалитете. О завершении работ и восстановлении теплоснабжения власти сообщат дополнительно. Прокуратура Нытвы по факту отключения тепла начала проверку.
«Из-за дефекта на теплотрассе отключено теплоснабжение в жилых домах и некоторых соцобъектах. Ведутся ремонтные работы. В ходе надзорных мероприятий будет оценена работа местных властей и служб по своевременному устранению аварийной ситуации и обеспечению населения коммунальными услугами, а также сделан перерасчет платы», — уточняется в telegram-канале прокуратуры Пермского края.
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