15 марта 2025

В Нытве из-за аварии пропало отопление в жилых домах. Фото

Прокуратура по факту отключения тепла в пермском городе начала проверку
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Тепло в домах пропало после аварии на теплосетях
Тепло в домах пропало после аварии на теплосетях Фото:

В левобережной части Нытвы (Пермский край) из-за аварии на теплосетях часть домов осталась без отопления или получает тепло в ограниченном режиме. Бригады компании «Газпром теплоэнерго Киров» продолжают проведение аварийно-восстановительных работ. Об этом сообщается на странице администрации Нытвенского округа в соцсети «Вконтакте». 

«На комиссии по чрезвычайным ситуациям разработан план действий по восстановлению подачи тепла, на месте работает бригада. Для проведения работ привлечены дополнительные силы и техника», — рассказали в муниципалитете. О завершении работ и восстановлении теплоснабжения власти сообщат дополнительно. Прокуратура Нытвы по факту отключения тепла начала проверку.

«Из-за дефекта на теплотрассе отключено теплоснабжение в жилых домах и некоторых соцобъектах. Ведутся ремонтные работы. В ходе надзорных мероприятий будет оценена работа местных властей и служб по своевременному устранению аварийной ситуации и обеспечению населения коммунальными услугами, а также сделан перерасчет платы», — уточняется в telegram-канале прокуратуры Пермского края.

На теплосетях в Нытве проводятся аварийно-восстановительные работы
На теплосетях в Нытве проводятся аварийно-восстановительные работы
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В левобережной части Нытвы (Пермский край) из-за аварии на теплосетях часть домов осталась без отопления или получает тепло в ограниченном режиме. Бригады компании «Газпром теплоэнерго Киров» продолжают проведение аварийно-восстановительных работ. Об этом сообщается на странице администрации Нытвенского округа в соцсети «Вконтакте».  «На комиссии по чрезвычайным ситуациям разработан план действий по восстановлению подачи тепла, на месте работает бригада. Для проведения работ привлечены дополнительные силы и техника», — рассказали в муниципалитете. О завершении работ и восстановлении теплоснабжения власти сообщат дополнительно. Прокуратура Нытвы по факту отключения тепла начала проверку. «Из-за дефекта на теплотрассе отключено теплоснабжение в жилых домах и некоторых соцобъектах. Ведутся ремонтные работы. В ходе надзорных мероприятий будет оценена работа местных властей и служб по своевременному устранению аварийной ситуации и обеспечению населения коммунальными услугами, а также сделан перерасчет платы», — уточняется в telegram-канале прокуратуры Пермского края.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...