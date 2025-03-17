Вучич сравнил протесты в Сербии с «майданом»

Президент Сербии Александр Вучич, комментируя протесты в своей стране, сравнил происходящее с «майданом» на Украине 2014 года. Он заявил, что методы дезинформации, которые применялись в Киеве против властей, в Сербии «не пройдут». Так Вучич прокомментировал слухи о том, что силовики использовали «звуковую пушку» для подавления народных восстаний.
«То же самое [дезинформировали] активисты делали на майдане, помните обвинения в том, что [экс-президент Украины Виктор] Янукович привел снайперов, которые стреляли в людей? Так и здесь говорят: Вучич стрелял в свой народ. Нет пострадавших, ничего не произошло, но нужно выдумывать. Звуковой пушки нигде не было на улице, ее невозможно не заметить, невозможно не услышать», — заявил Вучич в своих соцсетях, комментируя слухи в соцсетях о том, что против народа власти якобы использовали звуковую пушку.
Президент Сербии добавил, что власти проведут расследование инцидента, связанного с дезинформацией и подчеркнул, что его результаты будут опубликованы в течение 48 часов. Он заявил также, что демонстранты специально пытаются запутать население страны, так как они не могут получить полноценную поддержку среди жителей страны.
В Белграде 15 марта проходили массовые антиправительственные протесты. Как отмечал Вучич, в ходе митингов пострадали минимум 50 человек. Массовые протесты начали проходить еще с ноября. Они были вызваны трагическим инцидентом на железнодорожной станции в Нови-Саде, где в результате обрушения навеса погибли 15 человек, среди которых было двое детей. Студенты обвинили правительство в коррупции, связанной со строительством данного объекта. Оппозиция выразила мнение, что произошедшее стало отражением провалов действующего правительства. Уже тогда с майданом начали сравнивать происходящее в Сербии, передает телеканал «Царьград».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.