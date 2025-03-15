15 марта 2025

Вучич: более 50 человек получили травмы на протесте в Белграде

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Вучич заявил о раненых из-за протестов
Вучич заявил о раненых из-за протестов Фото:

56 человек получили травмы во время протестов в Белграде. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич. 

«В ходе субботних протестов травмы получили 56 человек», — сказал Вучич, передают РИА Новости. Вучич заявил, что в ходе субботних протестов в Белграде задержаны 22 человека

Протесты в Сербии, которые начались в ноябре 2024 года после трагической смерти 15 человек на железнодорожном вокзале в Нови-Саде, продолжают вызывать напряженность в стране. Они направлены против действующего правительства и президента Александра Вучича, которых обвиняют в недостаточной ответственности за безопасность граждан.

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56 человек получили травмы во время протестов в Белграде. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич.  «В ходе субботних протестов травмы получили 56 человек», — сказал Вучич, передают РИА Новости. Вучич заявил, что в ходе субботних протестов в Белграде задержаны 22 человека Протесты в Сербии, которые начались в ноябре 2024 года после трагической смерти 15 человек на железнодорожном вокзале в Нови-Саде, продолжают вызывать напряженность в стране. Они направлены против действующего правительства и президента Александра Вучича, которых обвиняют в недостаточной ответственности за безопасность граждан.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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