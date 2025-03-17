Министр спорта оценил организацию кубка защитников Отечества в ХМАО

Министр спорта России Михаил Дегтярев высоко оценил работу властей ХМАО по проведению первого зимнего «Кубка защитников Отечества». Во время церемонии закрытия он отдельно поблагодарил губернатора Югры Руслана Кухарука за уровень организации соревнований.
«Все на очень высоком уровне: гостеприимство, инфраструктура, вовлеченность команд. Отдельная благодарность губернатору Руслану Кухаруку за безупречную организацию», — заявил Дегтярев.
К поздравлениям присоединился президент Паралимпийского комитета России Павел Рожков. «Особые слова благодарности тем, благодаря кому этот кубок состоялся: Госфонд „Защитники Отечества“, Министерство спорта РФ, правительство Югры. Благодаря вам этот праздник состоялся. Сложно его было проводить, тяжело идти первым. Но, Руслан Николаевич, спасибо вашей команде. Великолепное размещение, логистика, подготовка спортивных объектов, инвентаря, оборудования», — подчеркнул Рожков.
Ранее URA.RU писало, что в ХМАО с рабочим визитом приехали заместитель министра обороны РФ Анна Цивилева и полпред президента в УрФО Артем Жога. В этот же день в регион прибыл министр спорта РФ Михаил Дегтярев. Они прибыли на церемонию закрытия «Кубка защитников Отечества».
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