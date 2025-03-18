Пермскую больницу наказали за выдачу пациенту просроченного лекарства

Инцидент произошел в Городской клинической больнице им. Гринберга. Сотрудники прокуратуры Кировского района Перми пришли туда с проверкой.
«Во время проверки надзорный орган выявил там целый ряд нарушений в работе с пациентами. Одного обратившегося в медучреждении не обеспечили льготным рецептом на инсулин. Второму пермяку и вовсе выписали препарат, у которого истек срок годности», — сообщает краевая прокуратура на официальном сайте.
Кроме того, вскрылся факт назначения лекарств без решения врачебной комиссии. Главный врач больницы получил представление. Два виновных лица привлечены к дисциплинарной ответственности.
Ранее URA.RU сообщало о жительнице Перми, которая погибла, сбежав из краевой инфекционной больницы. Женщина была пьяна и пролежала в сугробе до приезда медиков. Спасти ее им не удалось.
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