Песков сделал заявление за пару часов до переговоров Путина и Трампа

Песков: переговоры Путина и Трампа — один из шагов по налаживанию контактов
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Путин и Трамп поговорят вечером 18 марта
Путин и Трамп поговорят вечером 18 марта Фото:
новость из сюжета
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Кремлю понятны эмоциональные ожидания от второго разговора президента РФ Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа. Эта беседа будет частью в цепи налаживания контактов между странами, сообщил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. 

«Эмоциональные ожидания от разговора Путина и Трампа понятны, но это один из разговоров в цепи налаживания контактов», — заявил Песков. Его слова передает корреспондент URA.RU. Он подчеркнул, что переговоры являются обоюдной инициативой сторон. 

Путин и Трамп проведут второй разговор в 2025 году 18 марта. Переговоры пройдут вечером.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Кремлю понятны эмоциональные ожидания от второго разговора президента РФ Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа. Эта беседа будет частью в цепи налаживания контактов между странами, сообщил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.  «Эмоциональные ожидания от разговора Путина и Трампа понятны, но это один из разговоров в цепи налаживания контактов», — заявил Песков. Его слова передает корреспондент URA.RU. Он подчеркнул, что переговоры являются обоюдной инициативой сторон.  Путин и Трамп проведут второй разговор в 2025 году 18 марта. Переговоры пройдут вечером.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...