Песков сделал заявление за пару часов до переговоров Путина и Трампа

Кремлю понятны эмоциональные ожидания от второго разговора президента РФ Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа. Эта беседа будет частью в цепи налаживания контактов между странами, сообщил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.
«Эмоциональные ожидания от разговора Путина и Трампа понятны, но это один из разговоров в цепи налаживания контактов», — заявил Песков. Его слова передает корреспондент URA.RU. Он подчеркнул, что переговоры являются обоюдной инициативой сторон.
Путин и Трамп проведут второй разговор в 2025 году 18 марта. Переговоры пройдут вечером.
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