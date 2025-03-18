Пермяки массово скупают туры в Египет и Турцию после укрепления рубля

Жители Перми стали чаще интересоваться поездками за границу. Большим спросом пользуются такие направления как Турция и Египет. Искать туры начали активнее во второй половине февраля после укрепления курса рубля, рассказали URA.RU аналитики «МегаФона» и сервиса «Слетать.ру».
«В Пермском крае во второй половине февраля популярными направлениями стали Египет и Турция. Доля этих стран от общего числа бронирований составила 71%. Далее следуют Таиланд (14%) и Абхазия (7%)», — рассказали аналитики.
Уточняется, что во второй половине февраля пермяки на 50% чаще посещали туристические сайты, по сравнению с первой половиной месяца. Также выросла глубина продаж. Путевки бронируют не только на лето, но и на осень и зиму. «Укрепление рубля напрямую влияет на стоимость туров и покупательский интерес к отдыху за рубежом. В текущей ситуации туристы могут сэкономить от 10 до 30% в зависимости от стоимости путешествия», — отметила руководитель международных проектов «Слетать.ру». Любовь Воронина.
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