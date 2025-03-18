18 марта 2025

Свердловчан предупредили об опасности на дорогах

Свердловская ГИБДД предупредила водителей об опасности из-за мокрого снега
© Служба новостей «URA.RU»
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На дорогах может образоваться гололедица из-за мокрого снега
На дорогах может образоваться гололедица из-за мокрого снега Фото:

В Свердловской области дороги могут стать опасными из-за мокрого снега, который частично накрыл область. Об этом предупредили в пресс-службе ГИБДД региона.

«Свердловская Госавтоинспекция призывает участников движения к повышенной осторожности в условиях ожидаемых осадков», — говорится в сообщении. Водителей призвали соблюдать дистанцию и скорость, не совершать резких маневров.

Сегодня, 19 марта, мокрый снег ожидается на крайнем юге, юго-востоке и в Уральской столице. Ожидается облачность и вновь образование гололеда в пешеходных зонах и на дороге. Температура опустится до -5 градусов, на севере — от -10°C до -18°C, а днем поднимется до +3°C.

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В Свердловской области дороги могут стать опасными из-за мокрого снега, который частично накрыл область. Об этом предупредили в пресс-службе ГИБДД региона. «Свердловская Госавтоинспекция призывает участников движения к повышенной осторожности в условиях ожидаемых осадков», — говорится в сообщении. Водителей призвали соблюдать дистанцию и скорость, не совершать резких маневров. Сегодня, 19 марта, мокрый снег ожидается на крайнем юге, юго-востоке и в Уральской столице. Ожидается облачность и вновь образование гололеда в пешеходных зонах и на дороге. Температура опустится до -5 градусов, на севере — от -10°C до -18°C, а днем поднимется до +3°C.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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