Свердловчан предупредили об опасности на дорогах

В Свердловской области дороги могут стать опасными из-за мокрого снега, который частично накрыл область. Об этом предупредили в пресс-службе ГИБДД региона.
«Свердловская Госавтоинспекция призывает участников движения к повышенной осторожности в условиях ожидаемых осадков», — говорится в сообщении. Водителей призвали соблюдать дистанцию и скорость, не совершать резких маневров.
Сегодня, 19 марта, мокрый снег ожидается на крайнем юге, юго-востоке и в Уральской столице. Ожидается облачность и вновь образование гололеда в пешеходных зонах и на дороге. Температура опустится до -5 градусов, на севере — от -10°C до -18°C, а днем поднимется до +3°C.
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