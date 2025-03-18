В челябинском зерне, экспортируемом в Марокко, обнаружены вредители

В партии продовольственной и кормовой пшеницы, сформированной из челябинского зерна, обнаружены карантинные вредители. Партия предназначалась для отправки в Королевство Марокко, сообщили URA.RU в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора.
«В экспортной партии зерна продовольственной и кормовой пшеницы, сформированной, в том числе, из зерна, выращенного на территории Челябинской области, обнаружены объекты, не являющиеся карантинными для РФ, но являющиеся карантинными для ряда основных стран-импортеров нашей зерновой продукции. Партия предназначалась для отправки в Королевство Марокко», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства.
В партии были выявлены семена сорняков, в частности вьюнка полевого, щетинника сизого, ярутки половой, гореца вьюнкового и других. Всего в 2024 году в адрес сельхозпроизводителей Челябинской области было направлено 83 предостережения о недопустимости подобных нарушений.
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