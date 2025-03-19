Пугачева отказалась прилететь на похороны бывшего свекра

Российская певица Алла Пугачева, проживающая в Израиле, не приедет в Россию на прощание с народным артистом РФ Бедросом Киркоровым, которный приходился ей свекром. Об этом сообщила ее представитель Елена Чупракова.
«Не приедет», — сообщила ее представитель ТАСС. Она уточнила, что артистка не сообщала ей о таких намерениях.
Отец бывшего мужа примадонны Филиппа Киркорова Бедрос скончался 18 марта. Его похоронят 21 марта на Троекуровском кладбище. Пугачева была замужем за Киркоровым-младшим с 15 марта 1994 года по 27 марта 2005 год.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.