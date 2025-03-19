Пугачева отказалась прилететь на похороны бывшего свекра

Пугачева не приедет на похороны Бедроса Киркорова
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пугачева не приедет проститься с бывшим свекром Бедросом Киркоровым
Пугачева не приедет проститься с бывшим свекром Бедросом Киркоровым Фото:

Российская певица Алла Пугачева, проживающая в Израиле, не приедет в Россию на прощание с народным артистом РФ Бедросом Киркоровым, которный приходился ей свекром. Об этом сообщила ее представитель Елена Чупракова.

«Не приедет», — сообщила ее представитель ТАСС. Она уточнила, что артистка не сообщала ей о таких намерениях. 

Отец бывшего мужа примадонны Филиппа Киркорова Бедрос скончался 18 марта. Его похоронят 21 марта на Троекуровском кладбище. Пугачева была замужем за Киркоровым-младшим с 15 марта 1994 года по 27 марта 2005 год.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Российская певица Алла Пугачева, проживающая в Израиле, не приедет в Россию на прощание с народным артистом РФ Бедросом Киркоровым, которный приходился ей свекром. Об этом сообщила ее представитель Елена Чупракова. «Не приедет», — сообщила ее представитель ТАСС. Она уточнила, что артистка не сообщала ей о таких намерениях.  Отец бывшего мужа примадонны Филиппа Киркорова Бедрос скончался 18 марта. Его похоронят 21 марта на Троекуровском кладбище. Пугачева была замужем за Киркоровым-младшим с 15 марта 1994 года по 27 марта 2005 год.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...