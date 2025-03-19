В Миассе цыганам раздали повестки в военкомат

В Миассе (Челябинская область) в ходе мероприятия «Правопорядок», проведенного ГУ МВД по региону, представителям цыганской диаспоры раздали повестки в военкомат. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе областного главка.
«По результатам мероприятия в территориальный отдел полиции были доставлены трое граждан. Все они прошли процедуру дактилоскопирования, проверены по информационным базам данных и поставлены на фотоучет. Кроме того, при содействии сотрудников городского военного комиссариата, им были вручены повестки для обязательной явки в военкомат по месту жительства», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону.
Подобные мероприятия направлены на поддержание общественного порядка и создание безопасных условий для жителей и гостей области. Так полиция борется с бродяжничеством, попрошайничеством, выявляет лиц, склонных к антиобщественному поведению, кражам, мошенничеству и другим противоправным действиям.
«Мы просим граждан с пониманием относиться к проводимым проверкам. Все принимаемые меры нацелены на обеспечение безопасности и пресечение правонарушений», — отметили в пресс-службе ведомства.
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