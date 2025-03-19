19 марта 2025

В Миассе цыганам раздали повестки в военкомат

© Служба новостей «URA.RU»
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Представителей цыганской диаспоры вызвали в военкомат
Представителей цыганской диаспоры вызвали в военкомат Фото:

В Миассе (Челябинская область) в ходе мероприятия «Правопорядок», проведенного ГУ МВД по региону, представителям цыганской диаспоры раздали повестки в военкомат. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе областного главка.

«По результатам мероприятия в территориальный отдел полиции были доставлены трое граждан. Все они прошли процедуру дактилоскопирования, проверены по информационным базам данных и поставлены на фотоучет. Кроме того, при содействии сотрудников городского военного комиссариата, им были вручены повестки для обязательной явки в военкомат по месту жительства», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Подобные мероприятия направлены на поддержание общественного порядка и создание безопасных условий для жителей и гостей области. Так полиция борется с бродяжничеством, попрошайничеством, выявляет лиц, склонных к антиобщественному поведению, кражам, мошенничеству и другим противоправным действиям.

«Мы просим граждан с пониманием относиться к проводимым проверкам. Все принимаемые меры нацелены на обеспечение безопасности и пресечение правонарушений», — отметили в пресс-службе ведомства.

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В Миассе (Челябинская область) в ходе мероприятия «Правопорядок», проведенного ГУ МВД по региону, представителям цыганской диаспоры раздали повестки в военкомат. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе областного главка. «По результатам мероприятия в территориальный отдел полиции были доставлены трое граждан. Все они прошли процедуру дактилоскопирования, проверены по информационным базам данных и поставлены на фотоучет. Кроме того, при содействии сотрудников городского военного комиссариата, им были вручены повестки для обязательной явки в военкомат по месту жительства», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону. Подобные мероприятия направлены на поддержание общественного порядка и создание безопасных условий для жителей и гостей области. Так полиция борется с бродяжничеством, попрошайничеством, выявляет лиц, склонных к антиобщественному поведению, кражам, мошенничеству и другим противоправным действиям. «Мы просим граждан с пониманием относиться к проводимым проверкам. Все принимаемые меры нацелены на обеспечение безопасности и пресечение правонарушений», — отметили в пресс-службе ведомства.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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