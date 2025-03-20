20 марта 2025

Крупнейший хлебозавод Екатеринбурга опроверг данные о трудоустройстве мигрантов

В «Смаке» заявили, что у них не работают нелегалы
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
«Смак» является крупнейшим хлебозаводом в Екатеринбурге
«Смак» является крупнейшим хлебозаводом в Екатеринбурге Фото:

Хлебокомбинат «Смак» опроверг информацию о занятости на их хлебозаводе пяти нелегальных мигрантов из Шри-Ланки и Того. Заявление предприятия есть в распоряжении URA.RU.

Ранее агентство рассказывало, что с подачи регионального УФСБ возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 322.1 УК РФ (Организация незаконной миграции). Силовики, по неофициальным данным, вышли на след группировки, помогавшей устраиваться нелегалам на работу (в том числе на «Смак») и получать жилье в Екатеринбурге.

«АО „Смак“ ответственно заявляет, что информация о том, что иностранные нелегалы являлись работниками предприятия, не соответствует действительности», — говорится в заявлении за подписью управляющего директора компании Владимира Кудинова. Он также подчеркнул, что «Смак» не пренебрегает требованиями действующего законодательства РФ.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Хлебокомбинат «Смак» опроверг информацию о занятости на их хлебозаводе пяти нелегальных мигрантов из Шри-Ланки и Того. Заявление предприятия есть в распоряжении URA.RU. Ранее агентство рассказывало, что с подачи регионального УФСБ возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 322.1 УК РФ (Организация незаконной миграции). Силовики, по неофициальным данным, вышли на след группировки, помогавшей устраиваться нелегалам на работу (в том числе на «Смак») и получать жилье в Екатеринбурге. «АО „Смак“ ответственно заявляет, что информация о том, что иностранные нелегалы являлись работниками предприятия, не соответствует действительности», — говорится в заявлении за подписью управляющего директора компании Владимира Кудинова. Он также подчеркнул, что «Смак» не пренебрегает требованиями действующего законодательства РФ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...