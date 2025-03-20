Крупнейший хлебозавод Екатеринбурга опроверг данные о трудоустройстве мигрантов

Хлебокомбинат «Смак» опроверг информацию о занятости на их хлебозаводе пяти нелегальных мигрантов из Шри-Ланки и Того. Заявление предприятия есть в распоряжении URA.RU.
Ранее агентство рассказывало, что с подачи регионального УФСБ возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 322.1 УК РФ (Организация незаконной миграции). Силовики, по неофициальным данным, вышли на след группировки, помогавшей устраиваться нелегалам на работу (в том числе на «Смак») и получать жилье в Екатеринбурге.
«АО „Смак“ ответственно заявляет, что информация о том, что иностранные нелегалы являлись работниками предприятия, не соответствует действительности», — говорится в заявлении за подписью управляющего директора компании Владимира Кудинова. Он также подчеркнул, что «Смак» не пренебрегает требованиями действующего законодательства РФ.
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