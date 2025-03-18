ФСБ раскрыла схему устройства мигрантов на крупнейший хлебозавод Екатеринбурга

В Екатеринбурге действует группировка, которая помогает мигрантам незаконно пребывать на территории РФ и устраиваться на работу, выяснили чекисты. Возбуждено уголовное дело. В нем, как стало известно URA.RU, фигурирует крупнейший хлебокомбинат города «Смак».
По словам источника агентства, внимание силовиков привлекли пять человек — выходцы из Шри-Ланки и Того. В Россию они въехали по рабочим и учебным визам, сроки действия документов давно истекли. «Но кто-то все равно помог им с жильем и работой в „Смаке“», — поделился собеседник URA.RU.
Круг лиц, помогавших мигрантам, пока не установлен. Дело расследуется по ч. 2 ст. 322.1 УК РФ (Организация незаконной миграции).
URA.RU позвонило в пресс-службу «Смака», однако ответа не было. Как только он поступит, будет опубликован.
В начале февраля были опубликованы фото рабочих из Африки и разбросанного на полу хлеба на заводе «Смак». Позже управляющий директор компании Владимир Кудинов заявил URA.RU, что снимки были сделаны во время тестирования нового оборудования. По его словам, фото нужны были, чтобы предъявить претензии компании, которая предоставляла персонал. Якобы сотрудники ненадлежащим образом исполняли свои обязанности. Предприятие воспользовалось услугами аутсорсинговой компании, привлекающей кадры «для выполнения низкоквалифицированных работ», так как на рынке по-прежнему не хватает кадров.
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