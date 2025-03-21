В Екатеринбурге продают пустое помещение под апартаменты или офисы за 80 миллионов рублей, из окон которого открывается вид на Ивановское кладбище. Его площадь 713,7 квадратных метров. Объявление появилось на сайте «Авито».
«Этo помещениe свoбоднoгo назначeния нa 17-м этаже жилогo здания предлaгает возможности для бизнеса или создания комфортных апартаментов. Общая площадь помещения составляет 713.7 кв. м. Просторная открытая планировка предоставляет свободу в зонировании пространства, а наличие всех необходимых коммуникаций (электричество, водоснабжение, отопление, канализация) гарантирует простоту и удобство эксплуатации», — говорится в объявлении.
В доме есть подземный паркинг и охрана. Стоимость одного «квадрата» — 112 092 рублей.
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