Директора техникума в Пермском крае, где избили 16-летнюю студентку, наказали

Прокуратура Верещагинского района провела проверку по факту избиения 16-летней девушки сверстницей. Директору колледжа, где обучается пострадавшая и начальнику местного отдела полиции внесли представления.
«В ходе надзорных мероприятий выявлены нарушения законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в деятельности образовательной организации и территориального отдела полиции. По выявленным нарушениям директору ГБПОУ „Верещагинский многопрофильный техникум“ и начальнику МО МВД России „Верещагинский“ внесены представления», — сообщает краевая прокуратура в telegram-канале.
24 марта URA.RU сообщало, что полиция отказала в возбуждении уголовного дела. Драка была заснята на видео учащимися Верещагинского многопрофильного техникума в Зюкайке. Нападавшей является 17-летняя девушка, которая состоит на учете в отделе ПДН. Поводом для драки стали слухи, которая потерпевшая якобы распространяла про подругу обидчицы. Жертве нанесены удары руками и ногами: в голову, бок, в плечо, поясницу, предплечье.
МВД по Пермскому краю не нашли в действиях 17-летней нападавшей признаков уголовной статьи «Побои». При этом зачинщице драки грозит административная ответственность по той же статье. Ее могут оштрафовать, отправить под арест, либо на обязательные работы.
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