Озерское предприятие исключили из реестра экспортеров за небезопасную продукцию

Предприятие из Озерска Челябинской области, которое занимается производством и продажей кормов для продуктивных животных, не будет включено в реестр экспортеров из-за небезопасной продукции. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора.
«Провели ветеринарно-санитарное обследование предприятия Челябинской области, занимающееся производством и реализацией кормов для продуктивных животных (заменителей цельного и обезжиренного молока), для внесения в реестр предприятий-экспортеров. Инспекторы выяснили, что государственные ветеринарные врачи не обслуживают данное предприятие и не могут быть гарантом безопасности выпускаемой на экспорт продукции; сырье, поступающее на предприятие, не проходит исследование в аккредитованных лабораториях», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства.
Предприятие регулярно нарушает ветеринарные правила при оформлении документов. При производстве объем сырья не соответствует объему выработанной продукции, продукция перевозится за слишком короткий отрезок времени, чего физически не может быть. При проверке выявлено более 20 нарушений законодательства. Предприятию отказано во включении в Реестр экспортеров. Предписано устранить нарушения закона.
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