Умер бывший заместитель министра сельского хозяйства Пермского края

Умер бывший заместитель министра сельского хозяйства Пермского края Капустин
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С феврале 2025 года он покинул свой пост в Ассоциации молочников Пермского края
С феврале 2025 года он покинул свой пост в Ассоциации молочников Пермского края Фото:

В возрасте 69 лет в Перми скончался известный работник краевого минагро Николай Капустин. С 2015 по 2025 год он возглавлял Ассоциацию молочников Пермского края, до этого работал главным специалистом краевого минагро. С 2012 года был заместителем министра сельского хозяйства региона. 

«Прощальная панихида состоится 29 марта 2025 года. Она пройдет в селе Лобаново, на улице Культуры, 12, в 11:00», — сообщает министерство агропромышленного комплекса Пермского края на своем официальном сайте. 

URA.RU сообщало, что Николай Капустин покинул свой пост директора АМ «МолПермь» 28 февраля 2025 года. Решение было принято в связи с состоянием здоровья. Его место занял экс-министр сельского хозяйства Пермского края Иван Огородов.

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В возрасте 69 лет в Перми скончался известный работник краевого минагро Николай Капустин. С 2015 по 2025 год он возглавлял Ассоциацию молочников Пермского края, до этого работал главным специалистом краевого минагро. С 2012 года был заместителем министра сельского хозяйства региона.  «Прощальная панихида состоится 29 марта 2025 года. Она пройдет в селе Лобаново, на улице Культуры, 12, в 11:00», — сообщает министерство агропромышленного комплекса Пермского края на своем официальном сайте.  URA.RU сообщало, что Николай Капустин покинул свой пост директора АМ «МолПермь» 28 февраля 2025 года. Решение было принято в связи с состоянием здоровья. Его место занял экс-министр сельского хозяйства Пермского края Иван Огородов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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