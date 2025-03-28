В ГУФСИН Пермского края опровергли выход из «Белого лебедя» маньяка по прозвищу Доктор смерть

SHOT: из «Белого лебедя» в Пермском крае по УДО выйдет серийный маньяк
© Служба новостей «URA.RU»
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Он отбывает свое наказание уже 25 лет
Он отбывает свое наказание уже 25 лет Фото:

Пожизненно осужденный серийный убийца Максим Петров, который отбывает срок в Соликамске Пермского края (ИК «Белый лебедь»), скоро может выйти на свободу. Такая информация появилась в пабликах. 

«Ему могут одобрить подачу ходатайства на УДО только в случае положительной характеристики и отсутствия грубых нарушений. Суд в любом случае будет обязан рассмотреть его и принять решение. Сейчас ему уже 59 лет», — сообщает telegram-канал SHOT.

Изданию 59.RU эту информацию опровергли в краевом ГУФСИН. Там заявили, что она не соответствует действительности. 

Маньяк отбывает наказание уже четверть века. В 1997–2000 годы он работал фельдшером скорой помощи в Санкт-Петербурге и вводил своим пациентам инъекции снотворного с целью грабежа. Свое первое убийство осужденный совершил в 1999 году. Дочь одной из жертв стала свидетельницей его кражи. Он нас ей удар ее отверткой, а «пациента» задушил. После этого случая Максим Петров стал вводить своим жертвам смертельные дозы наркотических веществ и поджигать их дома, чтобы скрыть следы преступления.

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Пожизненно осужденный серийный убийца Максим Петров, который отбывает срок в Соликамске Пермского края (ИК «Белый лебедь»), скоро может выйти на свободу. Такая информация появилась в пабликах.  «Ему могут одобрить подачу ходатайства на УДО только в случае положительной характеристики и отсутствия грубых нарушений. Суд в любом случае будет обязан рассмотреть его и принять решение. Сейчас ему уже 59 лет», — сообщает telegram-канал SHOT. Изданию 59.RU эту информацию опровергли в краевом ГУФСИН. Там заявили, что она не соответствует действительности.  Маньяк отбывает наказание уже четверть века. В 1997–2000 годы он работал фельдшером скорой помощи в Санкт-Петербурге и вводил своим пациентам инъекции снотворного с целью грабежа. Свое первое убийство осужденный совершил в 1999 году. Дочь одной из жертв стала свидетельницей его кражи. Он нас ей удар ее отверткой, а «пациента» задушил. После этого случая Максим Петров стал вводить своим жертвам смертельные дозы наркотических веществ и поджигать их дома, чтобы скрыть следы преступления.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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