Русскоговорящая жительница Бангкока рассказала о первых минутах после начала землетрясения в Таиланде. По словам девушки, она сначала ничего не поняла, а потом пришлось экстренно эвакуироваться из жилого помещения, пешком спускаясь с 36 этажа. Об этом она рассказала журналистам.
«Я сначала не поняла, меня качало, я подумала, что мне плохо. Потом была эвакуация. Было очень страшно, в квартире начали появляться трещины. Мы бежали с 36 этажа, лифты до сих пор не работают. Благодаря сотрудникам экстренных служб все прошло максимально безопасно. Нам раздавали воду, нас информировали, раздавали тапочки. Изначально я выбежала на улицу без них», — рассказала Елена Петонова журналистам. Ее слова передает телеканал «Царьград». По словам девушки, на близлежащей парковке до сих пор лежат обломки, которые повредили несколько авто, хотя большую часть из них уже убрали.
Накануне в Таиланде и соседней Мьянме произошли два крупных землетрясения с магнитудами 6,4 и 7,7 баллов соответственно. Сейсмическая активность была ощутима в крупных городах, в том числе в Бангкоке, где было объявлено чрезвычайное положение и временно приостановлена работа аэропортов. В столице Таиланда обрушился строящийся 30-этажный небоскреб, в результате чего под завалами оказались 43 человека. Число погибших из-за землетрясения в Бангкоке достигло 10 человек, передает Khaosod. Еще 16 пострадали, 101 человек считается пропавшим без вести. Эти данные актуальные на вечер 28 марта.
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