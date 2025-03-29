Пушилин заявил, что ВС РФ подошли к Покровску в ДНР

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ВС РФ успешно отбивают контратаки ВСУ на покровском направлении
ВС РФ успешно отбивают контратаки ВСУ на покровском направлении Фото:
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Российские военные уже ведут бои в окрестностях Покровска (Красноармейск) в ДНР. Об этом рассказал глава ДНР Денис Пушилин.

«Бои идут в окрестностях непосредственно Покровска», — передает слова Пушилина РИА Новости. Он отметил, что противник пытается контратаковать в этом направлении, которое является ключевым узлом обороны ВСУ.

Освобождение Покровска могло бы открыть российским войскам путь к западным границам Донецкой Народной Республики. Это также позволило бы продолжить наступление в Запорожской области.

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Российские военные уже ведут бои в окрестностях Покровска (Красноармейск) в ДНР. Об этом рассказал глава ДНР Денис Пушилин. «Бои идут в окрестностях непосредственно Покровска», — передает слова Пушилина РИА Новости. Он отметил, что противник пытается контратаковать в этом направлении, которое является ключевым узлом обороны ВСУ. Освобождение Покровска могло бы открыть российским войскам путь к западным границам Донецкой Народной Республики. Это также позволило бы продолжить наступление в Запорожской области.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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