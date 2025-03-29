Пушилин заявил, что ВС РФ подошли к Покровску в ДНР

Российские военные уже ведут бои в окрестностях Покровска (Красноармейск) в ДНР. Об этом рассказал глава ДНР Денис Пушилин.
«Бои идут в окрестностях непосредственно Покровска», — передает слова Пушилина РИА Новости. Он отметил, что противник пытается контратаковать в этом направлении, которое является ключевым узлом обороны ВСУ.
Освобождение Покровска могло бы открыть российским войскам путь к западным границам Донецкой Народной Республики. Это также позволило бы продолжить наступление в Запорожской области.
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