В Петербурге побит тепловой рекорд 2007 года

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Дневная температура в Петербурге достигла 15 градусов
Дневная температура в Петербурге достигла 15 градусов Фото:

В Санкт-Петербурге установлен новый рекорд температуры, которая сегодня к 16:00 по местному времени достигла 15 градусов. Это на 0,3 градуса выше рекорда 2007 года.

Об этом в своем telegram-канале сообщил главный синоптик Петербурга Александр Колесов. Этот день стал самым теплым с начала 2025 года.

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В Санкт-Петербурге установлен новый рекорд температуры, которая сегодня к 16:00 по местному времени достигла 15 градусов. Это на 0,3 градуса выше рекорда 2007 года. Об этом в своем telegram-канале сообщил главный синоптик Петербурга Александр Колесов. Этот день стал самым теплым с начала 2025 года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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