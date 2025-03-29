В Петербурге побит тепловой рекорд 2007 года

Дневная температура в Петербурге достигла 15 градусов
В Санкт-Петербурге установлен новый рекорд температуры, которая сегодня к 16:00 по местному времени достигла 15 градусов. Это на 0,3 градуса выше рекорда 2007 года.
Об этом в своем telegram-канале сообщил главный синоптик Петербурга Александр Колесов. Этот день стал самым теплым с начала 2025 года.
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