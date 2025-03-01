Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с американским лидером Дональдом Трампом поставил свое тщеславие и гордость выше интересов Украины, что и спровоцировало конфликт. Об этом сообщает британское издание Spectator, отмечая, что поведение Зеленского было вызвано его личными эмоциями.
«Украина нуждается в американской поддержке больше всего. Зеленский поставил без необходимости страну под угрозу своим поведением в Белом доме... Он поставил свое тщеславие и гордость выше интересов своей страны», — говорится в публикации Spectator.
В Вашингтоне 28 февраля прошла встреча между Трампом и украинским лидером, которая обернулась скандалом. Как сообщает телеканал Fox News, в результате конфликта Трамп принудил Зеленского покинуть встречу. В связи с этим инцидентом было прервано подписание соглашения между двумя странами о сотрудничестве в сфере редкоземельных металлов.
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