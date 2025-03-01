Spectator: Зеленский устроил скандал из-за своего тщеславия и гордости

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По словам издания, Зеленский вел себя слишком эмоционально
По словам издания, Зеленский вел себя слишком эмоционально Фото:

Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с американским лидером Дональдом Трампом поставил свое тщеславие и гордость выше интересов Украины, что и спровоцировало конфликт. Об этом сообщает британское издание Spectator, отмечая, что поведение Зеленского было вызвано его личными эмоциями.

«Украина нуждается в американской поддержке больше всего. Зеленский поставил без необходимости страну под угрозу своим поведением в Белом доме... Он поставил свое тщеславие и гордость выше интересов своей страны», — говорится в публикации Spectator.

В Вашингтоне 28 февраля прошла встреча между Трампом и украинским лидером, которая обернулась скандалом. Как сообщает телеканал Fox News, в результате конфликта Трамп принудил Зеленского покинуть встречу. В связи с этим инцидентом было прервано подписание соглашения между двумя странами о сотрудничестве в сфере редкоземельных металлов.

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Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с американским лидером Дональдом Трампом поставил свое тщеславие и гордость выше интересов Украины, что и спровоцировало конфликт. Об этом сообщает британское издание Spectator, отмечая, что поведение Зеленского было вызвано его личными эмоциями. «Украина нуждается в американской поддержке больше всего. Зеленский поставил без необходимости страну под угрозу своим поведением в Белом доме... Он поставил свое тщеславие и гордость выше интересов своей страны», — говорится в публикации Spectator. В Вашингтоне 28 февраля прошла встреча между Трампом и украинским лидером, которая обернулась скандалом. Как сообщает телеканал Fox News, в результате конфликта Трамп принудил Зеленского покинуть встречу. В связи с этим инцидентом было прервано подписание соглашения между двумя странами о сотрудничестве в сфере редкоземельных металлов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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