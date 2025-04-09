Два трамвая горят в Челябинске

Трамваи загорелись при утилизации (архивное видео)
В Челябинске на территории депо горят два трамвая. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС России. Дым от возгорания виден из разных районов города.
«Возгорание произошло на территории депо при утилизации трамваев. Горят два трамвая. Силы МЧС на месте, идет тушение», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале.
Очевидцы ранее сообщили о черном дыме в Металлургическом районе. Дым было видно в центре и на северо-западе города.
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