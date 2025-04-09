Два трамвая горят в Челябинске

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Трамваи загорелись при утилизации (архивное видео)
Трамваи загорелись при утилизации (архивное видео) Фото:

В Челябинске на территории депо горят два трамвая. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС России. Дым от возгорания виден из разных районов города.

«Возгорание произошло на территории депо при утилизации трамваев. Горят два трамвая. Силы МЧС на месте, идет тушение», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале.

Очевидцы ранее сообщили о черном дыме в Металлургическом районе. Дым было видно в центре и на северо-западе города.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Челябинске на территории депо горят два трамвая. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС России. Дым от возгорания виден из разных районов города. «Возгорание произошло на территории депо при утилизации трамваев. Горят два трамвая. Силы МЧС на месте, идет тушение», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале. Очевидцы ранее сообщили о черном дыме в Металлургическом районе. Дым было видно в центре и на северо-западе города.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...