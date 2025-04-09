Пермяку грозит тюрьма за убийство, совершенное в конце 90-х

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Дело об убийстве передадут в суд
Дело об убийстве передадут в суд Фото:

Пермский межрайонный следственный отдел СУ СК России по Пермскому краю завершил расследование уголовного дела в отношении 49-летнего мужчины, обвиняемого в убийстве, совершенном в конце 90-х годов. Об этом сообщает пресс-служба регионального следкома.

«Спустя 25 лет благодаря совместным усилиям следователей регионального следственного управления и сотрудников ГУ МВД России по Пермскому краю удалось получить доказательства причастности к совершению преступления 49-летнего местного жителя. Под тяжестью неопровержимых доказательств обвиняемый дал признательные показания», — сообщает telegram-канал ведомства.

Убийство было совершено еще в 1999 году на фоне конфликта из-за долга в 40 тысяч рублей. Обвиняемый вместе с сообщником вывезли своего знакомого в Пермский район и убили. Следствию удалось собрать достаточную доказательственную базу. Уголовное дело направлено в суд.

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Пермский межрайонный следственный отдел СУ СК России по Пермскому краю завершил расследование уголовного дела в отношении 49-летнего мужчины, обвиняемого в убийстве, совершенном в конце 90-х годов. Об этом сообщает пресс-служба регионального следкома. «Спустя 25 лет благодаря совместным усилиям следователей регионального следственного управления и сотрудников ГУ МВД России по Пермскому краю удалось получить доказательства причастности к совершению преступления 49-летнего местного жителя. Под тяжестью неопровержимых доказательств обвиняемый дал признательные показания», — сообщает telegram-канал ведомства. Убийство было совершено еще в 1999 году на фоне конфликта из-за долга в 40 тысяч рублей. Обвиняемый вместе с сообщником вывезли своего знакомого в Пермский район и убили. Следствию удалось собрать достаточную доказательственную базу. Уголовное дело направлено в суд.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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