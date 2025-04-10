Жители лишатся 70 мест для парковки машин
В Челябинске убирают крупную стоянку на 70 автомобилей на улице Барбюса. Об этом URA.RU сообщил житель соседнего дома.
«На улице Барбюса,77 в Челябинске прямо сейчас убирают парковку для автомобилей. Вывозят будку, забор. Здесь стояли 70 машин, и теперь их будут ставить во дворах. Как проедет скорая и пожарная помощь?» — сообщает местный житель.
Об альтернативных специализированных автостоянках владельцам машин не сообщили. Как уточнили в пресс-службе городской мэрии, эта парковка не относится к муниципальным.
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