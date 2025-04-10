В Челябинске убирают крупную стоянку

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Жители лишатся 70 мест для парковки машин
Жители лишатся 70 мест для парковки машин Фото:

В Челябинске убирают крупную стоянку на 70 автомобилей на улице Барбюса. Об этом URA.RU сообщил житель соседнего дома. 

«На улице Барбюса,77 в Челябинске прямо сейчас убирают парковку для автомобилей. Вывозят будку, забор. Здесь стояли 70 машин, и теперь их будут ставить во дворах. Как проедет скорая и пожарная помощь?» — сообщает местный житель.

Об альтернативных специализированных автостоянках владельцам машин не сообщили. Как уточнили в пресс-службе городской мэрии, эта парковка не относится к муниципальным. 

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В Челябинске убирают крупную стоянку на 70 автомобилей на улице Барбюса. Об этом URA.RU сообщил житель соседнего дома.  «На улице Барбюса,77 в Челябинске прямо сейчас убирают парковку для автомобилей. Вывозят будку, забор. Здесь стояли 70 машин, и теперь их будут ставить во дворах. Как проедет скорая и пожарная помощь?» — сообщает местный житель. Об альтернативных специализированных автостоянках владельцам машин не сообщили. Как уточнили в пресс-службе городской мэрии, эта парковка не относится к муниципальным. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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