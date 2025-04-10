В одном из регионов РФ ввели соцвыплаты на продукты

В Калининградской области на покупку продуктов нуждающимся начали предоставлять социальные выплаты. Об этом сообщила министр социальной политики региона Анжелика Майстер в пресс-релизе, опубликованном на сайте правительства области.
«Выплата без заявления оформлена получателям региональной социальной доплаты к пенсии, семьям, воспитывающим детей-инвалидов. Все граждане, имеющие право на меру поддержки, уведомлены об этом», — отметила Майстер, чьи слова приводятся в пресс-релизе областного правительства.
Она уточнила, что для получения соцвыплаты нужно открыть специальный социальный счет к карте «Мир» любого банка. Те, кто уже сделал это, получили выплату. Кто еще не открыл счет, получат ее также в полном объеме.
Ранее сообщалось о том, что разовые пенсионные выплаты получили более 800 тысяч российских пенсионеров. Такие данные привел Социальный фонд России.
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