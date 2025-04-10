10 апреля 2025

В одном из регионов РФ ввели соцвыплаты на продукты

Власти Калининградской области начали давать соцвыплаты на продукты
© Служба новостей «URA.RU»
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Заявление на выплату для покупки продуктов получателям писать не надо
Заявление на выплату для покупки продуктов получателям писать не надо Фото:

В Калининградской области на покупку продуктов нуждающимся начали предоставлять социальные выплаты. Об этом сообщила министр социальной политики региона Анжелика Майстер в пресс-релизе, опубликованном на сайте правительства области. 

«Выплата без заявления оформлена получателям региональной социальной доплаты к пенсии, семьям, воспитывающим детей-инвалидов. Все граждане, имеющие право на меру поддержки, уведомлены об этом», — отметила Майстер, чьи слова приводятся в пресс-релизе областного правительства.

Она уточнила, что для получения соцвыплаты нужно открыть специальный социальный счет к карте «Мир» любого банка. Те, кто уже сделал это, получили выплату. Кто еще не открыл счет, получат ее также в полном объеме.

Ранее сообщалось о том, что разовые пенсионные выплаты получили более 800 тысяч российских пенсионеров. Такие данные привел Социальный фонд России.

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В Калининградской области на покупку продуктов нуждающимся начали предоставлять социальные выплаты. Об этом сообщила министр социальной политики региона Анжелика Майстер в пресс-релизе, опубликованном на сайте правительства области.  «Выплата без заявления оформлена получателям региональной социальной доплаты к пенсии, семьям, воспитывающим детей-инвалидов. Все граждане, имеющие право на меру поддержки, уведомлены об этом», — отметила Майстер, чьи слова приводятся в пресс-релизе областного правительства. Она уточнила, что для получения соцвыплаты нужно открыть специальный социальный счет к карте «Мир» любого банка. Те, кто уже сделал это, получили выплату. Кто еще не открыл счет, получат ее также в полном объеме. Ранее сообщалось о том, что разовые пенсионные выплаты получили более 800 тысяч российских пенсионеров. Такие данные привел Социальный фонд России.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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