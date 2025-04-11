Челябинскую область засыпает снегом. Фото, видео

11 апреля 2025 в 13:49 Размер текста - 17 +

Снегопад накрыл Челябинскую область (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинской области с 10 апреля продолжаются снегопады. Мокрым снегом заносит федеральные трассы, пушистый снежок мягко ложится на города горно-заводской зоны. Самые красивые фото и видео апрельского снегопада смотрите в материале URA.RU. «Златоуст засыпает снегом. Очень красиво», — пишет читатель URA.RU. Очевидцы сетуют, что, похоже, рано убрали новогоднюю елку. Водители сообщают, что снегопад продолжается на трассе М5. Постепенно заносит снегом границу с Башкирией. Снегопады начались в Миассе, Кыштыме, Коркино, Магнитогорске, Чебаркуле и Трехгорном. В Троицке и Снежинске пока идет дождь. По данным сайта «Вентускай», снежная туча идет по региону с юго-запада на северо-восток. Осадки сохранятся до конца дня. Из-за температуры воздуха выше нуля снег с высокой долей вероятности растает в ближайшее время. Снегопады в апреле в Челябинской области не являются большой редкостью. Несколько лет назад снежный шторм, бушевавший несколько дней, практически парализовал транспортные артерии города, сугробы превышали высоту в полметра. Для многих владельцев автомобилей после этого коллапса была твердо перемещена на несколько недель вперед ориентировочная дата замены резины на летнюю. Снег в Златоусте укрыл дома Читатель URA.RU Очевидцы сообщают, что рано убрали новогоднюю елку Снег должен довольно быстро растаять Читатель URA.RU Пушистрый снежок порадовал жителей Трехгорного Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинской области с 10 апреля продолжаются снегопады. Мокрым снегом заносит федеральные трассы, пушистый снежок мягко ложится на города горно-заводской зоны. Самые красивые фото и видео апрельского снегопада смотрите в материале URA.RU. «Златоуст засыпает снегом. Очень красиво», — пишет читатель URA.RU. Очевидцы сетуют, что, похоже, рано убрали новогоднюю елку. Водители сообщают, что снегопад продолжается на трассе М5. Постепенно заносит снегом границу с Башкирией. Снегопады начались в Миассе, Кыштыме, Коркино, Магнитогорске, Чебаркуле и Трехгорном. В Троицке и Снежинске пока идет дождь. По данным сайта «Вентускай», снежная туча идет по региону с юго-запада на северо-восток. Осадки сохранятся до конца дня. Из-за температуры воздуха выше нуля снег с высокой долей вероятности растает в ближайшее время. Снегопады в апреле в Челябинской области не являются большой редкостью. Несколько лет назад снежный шторм, бушевавший несколько дней, практически парализовал транспортные артерии города, сугробы превышали высоту в полметра. Для многих владельцев автомобилей после этого коллапса была твердо перемещена на несколько недель вперед ориентировочная дата замены резины на летнюю.