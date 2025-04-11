Челябинскую область засыпает снегом. Фото, видео

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Снегопад днем. Челябинск, проспект ленина, улица, снегопад, дорога
Снегопад накрыл Челябинскую область (фото из архива) Фото:

В Челябинской области с 10 апреля продолжаются снегопады. Мокрым снегом заносит федеральные трассы, пушистый снежок мягко ложится на города горно-заводской зоны. Самые красивые фото и видео апрельского снегопада смотрите в материале URA.RU.

«Златоуст засыпает снегом. Очень красиво», — пишет читатель URA.RU. Очевидцы сетуют, что, похоже, рано убрали новогоднюю елку.

Водители сообщают, что снегопад продолжается на трассе М5. Постепенно заносит снегом границу с Башкирией. Снегопады начались в Миассе, Кыштыме, Коркино, Магнитогорске, Чебаркуле и Трехгорном. В Троицке и Снежинске пока идет дождь.

По данным сайта «Вентускай», снежная туча идет по региону с юго-запада на северо-восток. Осадки сохранятся до конца дня. Из-за температуры воздуха выше нуля снег с высокой долей вероятности растает в ближайшее время.

Снегопады в апреле в Челябинской области не являются большой редкостью. Несколько лет назад снежный шторм, бушевавший несколько дней, практически парализовал транспортные артерии города, сугробы превышали высоту в полметра. Для многих владельцев автомобилей после этого коллапса была твердо перемещена на несколько недель вперед ориентировочная дата замены резины на летнюю.

Снег в Златоусте укрыл дома
Снег в Златоусте укрыл дома
Очевидцы сообщают, что рано убрали новогоднюю елку
Очевидцы сообщают, что рано убрали новогоднюю елку

Снег должен довольно быстро растаять
Снег должен довольно быстро растаять
Пушистрый снежок порадовал жителей Трехгорного
Пушистрый снежок порадовал жителей Трехгорного

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В Челябинской области с 10 апреля продолжаются снегопады. Мокрым снегом заносит федеральные трассы, пушистый снежок мягко ложится на города горно-заводской зоны. Самые красивые фото и видео апрельского снегопада смотрите в материале URA.RU. «Златоуст засыпает снегом. Очень красиво», — пишет читатель URA.RU. Очевидцы сетуют, что, похоже, рано убрали новогоднюю елку. Водители сообщают, что снегопад продолжается на трассе М5. Постепенно заносит снегом границу с Башкирией. Снегопады начались в Миассе, Кыштыме, Коркино, Магнитогорске, Чебаркуле и Трехгорном. В Троицке и Снежинске пока идет дождь. По данным сайта «Вентускай», снежная туча идет по региону с юго-запада на северо-восток. Осадки сохранятся до конца дня. Из-за температуры воздуха выше нуля снег с высокой долей вероятности растает в ближайшее время. Снегопады в апреле в Челябинской области не являются большой редкостью. Несколько лет назад снежный шторм, бушевавший несколько дней, практически парализовал транспортные артерии города, сугробы превышали высоту в полметра. Для многих владельцев автомобилей после этого коллапса была твердо перемещена на несколько недель вперед ориентировочная дата замены резины на летнюю.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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