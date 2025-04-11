В ХМАО полиция поймала сто преступников, скрывавшихся от правосудия

Полицейские Югры установили сто человек, находящихся в федеральном и международном розыске. Часть из них прятались в ХМАО, рассказали в УМВД.
«Установлено 100 человек, находящихся в розыске, из них 72 находились в федеральном розыске и 3 человека — в межгосударственном розыске», — сообщили силовики. Непосредственно на территории ХМАО задержано 65 подозреваемых и осужденных.
За пределами округа разыскано 10 подозреваемых (обвиняемых), из них 6 на территории Российской Федерации. В странах СНГ нашли еще 4 человека, имеющих проблемы с законом. Кроме того, полиция обнаружила 25 без вести пропавших человек.
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