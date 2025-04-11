На Украине для проведения выборов после окончания военного положения потребуется принятие специального закона, так как нынешняя конституция не предусматривает такого типа выборов. Об этом сообщил спикер Верховной рады Руслан Стефанчук.
«Выборы, которые будут на Украине после завершения военного положения, не подпадают ни под одну квалификацию, которые есть в конституции. У нас есть очередные и внеочередные выборы. А это будут посточередные, то есть постконфликтные выборы. И для их проведения потребуется отдельный законодательный акт», — указал спикер в интервью агентству Укринформ.
По словам Стефанчука, уже ведутся подготовительные работы для создания необходимого законодательства. Парламентарии обсуждали с председателем Центральной избирательной комиссии вопросы, связанные с реестром избирателей и возможностью проведения различных выборов одновременно или раздельно. В настоящее время рассматриваются различные варианты организации голосования.
При этом, как пишет Reuters со слов Стефанчука, подготовка к будущим выборам началась на Украине. Но она находится «на очень ранней стадии», несмотря на то, что президент Украины Владимир Зеленский умышленно затягивает конфликт, так как не хочет уходить с поста, считает ирландский журналист Чей Боуз, передает RT.
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