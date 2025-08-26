Над Брянской областью уничтожены четыре БПЛА

В Брянской области отразили атаку БПЛА
новость из сюжетаУкраинские атаки по российским регионам
Над территорией Брянской области силами ПВО уничтожено четыре беспилотника. Об этом рассказал глава региона Александр Богомаз.
«Уничтожены четыре БПЛА», — написал Богомаз в своем telegram-канале. Он добавил, что все воздушные цели были своевременно обнаружены и нейтрализованы.
Как сообщили региональные власти, в результате инцидента полностью отсутствуют какие-либо разрушения инфраструктуры и пострадавшие среди гражданского населения. На месте работают оперативные службы и специалисты для проведения необходимых мероприятий.
